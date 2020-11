L’un d’eux perdra et il est proche: Huracán Performante vs Model S Performance

Depuis que les modèles Tesla ont commencé à accumuler des victoires en courses de dragsters, il y a eu plusieurs modèles avec un moteur à combustion essayant de leur enlever «le trône» – et très peu ont réussi. Le tour de la Lamborghini Huracán Performante tentez votre chance – jusqu’à ce que la STO soit révélée, Performante était le summum de la performance d’Huracán.

L’équipe italienne de super-sports a affronté le Performances de la Tesla Model S, dans un défi qui opposait deux modèles on ne peut plus diamétralement opposés.

Oui, il est vrai que les deux sont capables d’avantages spectaculaires. Cependant, les similitudes entre les deux s’arrêtent là. D’une part, Huracán Performante est une super voiture de sport à deux places, rien de discret et glorieusement bruyant; optimisé pour extraire toutes les performances du circuit. D’autre part, la Model S Performance offre des avantages écrasants, bien qu’elle soit un cadre discret capable de transporter quatre passagers et leurs bagages dans un silence complet.

Numéros de concurrents

À commencer par le Huracán Perfomante, il utilise un V10 atmosphérique enivrant d’une capacité de 5,2 l, 640 ch et 601 Nm, qui envoie de la puissance aux quatre roues et n’a pour tâche de booster que 1553 kg.

La Tesla Model S Performance a deux moteurs électriques qui se chargent 825 ch et 1300 Nm et, bien que son poids monte à 2241 kg (700 kg de plus que l’italien), le modèle nord-américain dans l’une de ses dernières mises à jour a commencé à s’appuyer sur le mode «Cheetah» pour assurer un démarrage balistique encore plus efficace.

Avec ces deux «poids lourds» présentés, une seule question demeure: lequel est le plus rapide. Nous vous laissons cette vidéo mettant en vedette l’ancien présentateur de Top Gear, Rory Reid, et la vérité est qu’il n’y a qu’un seul modèle qui domine cette course. Découvrez lequel: