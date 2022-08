L’un des ajouts les plus récents pour Destiny 2 contient du contenu qu’un fan a suggéré d’ajouter à la liste de lecture de Vanguard Ops

Les joueurs ont reçu du contenu de Destin 2 de différentes manières depuis sa première sortie en 2017. Le jeu a fait un excellent travail pour inciter les joueurs à continuer à jouer en ajoutant des DLC, de nouvelles armes et des sous-classes. Mais Destiny 2 peut apporter des améliorations significatives à certaines de ses activités.

Le creuset de Destiny n’a pas beaucoup changé depuis des années, à l’exception de la mise à jour occasionnelle de la carte. En conséquence, les joueurs continuent d’avoir envie de plus de contenu, même si le gameplay peut être rendu plus attrayant grâce à des améliorations comme celles apportées à Le Monarque. De même, la liste de lecture Vanguard Ops pourrait utiliser du nouveau matériel, et il en va de même.

Heureusement, Bungie peut fournir plus de contenu dans une variété de méthodes simples en plus des nouveaux DLC et des sous-classes Destiny. Un fan de Destiny 2 a également mentionné sur Reddit que certains des éléments actuels de Destiny seraient idéaux pour la liste de lecture Vanguard Ops.

Dans un article récent sur le subreddit Destiny 2, RazuriRapisu, membre de Reddit, a suggéré que le nouveau contenu de l’extension Shadowkeep pourrait améliorer Vanguard Ops.

Pour les joueurs qui ne le savent pas, le DLC a élargi le titre pour inclure Nightmare et Empire Hunts. Agréablement stimulant et, surtout, engageant sont deux qualités des modes PvE. Bien que huit Nightmare Hunts et trois Empire Hunts soient disponibles dans Destiny 2, ils peuvent fournir une tonne de diversité passionnante pour la liste de lecture Vanguard Ops.

Les vrais fans de Destiny ne jouent pas au jeu parce qu’ils aiment Vanguard Ops. Au lieu de cela, de nombreux joueurs adorent le monde fantastique créé par Destiny et ont hâte de voir comment l’intrigue se développera tout au long des prochaines saisons et extensions de Destiny 2.

Les joueurs peuvent rechercher des mises à niveau de certaines des activités quotidiennes à mesure que le jeu FPS se rapproche du prochain DLC majeur, Lightfall, et de la finale qui s’ensuit de l’intrigue Destiny 2. Pourtant, ils ne devraient pas être surpris si Bungie décide de se concentrer sur la campagne que des millions de joueurs sont impatients de poursuivre.