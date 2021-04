« Luis Miguel, la série » Saison 2 EN LIGNE EN DIRECT: comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

La deuxième saison de la « Luis Miguel, la série»Se déroulera entre les années 90 et les années 2000, et sera présenté en première le 18 avril 2021 sur Netflix. Le premier épisode s’est terminé avec la mort de Luis Rey (Óscar Jaenada) en 1992 et les nouveaux épisodes prendront ce temps.

Cependant, cette partie de l’histoire appartiendra à la chronologie du passé, et le présent correspondra aux années 2000, avec le «Sol de México» plus mature et au meilleur moment de sa carrière musicale.

Pour la deuxième tranche de « Luis Miguel, la série«Les acteurs Diego Boneta, César Bordón, Juan Pablo Zurita, Camila Sodi, entre autres, reviendront, et ils seront rejoints par Macarena Achaga, Pablo Cruz Guerrero, Teresa Ruiz et Jade Ewen.

L’état de santé d’Hugo López sera l’un des thèmes de la deuxième saison de « Luis Miguel, la série » (Photo: Netflix)

COMMENT ET À QUELLE MOMENT VOIR LA SAISON 2 DE «LUIS MIGUEL, LA SÉRIE»?

La deuxième saison de « Luis Miguel, la série»Sera diffusé dimanche prochain, 18 avril à Netflix.

Le nouvel opus comprendra huit chapitres, qui sortiront tous les dimanches, comme dans la première saison de fiction mettant en vedette Diego Boneta. Aux moments suivants par pays:

Argentine: 22h00.

Brésil: 22h00.

Chili: 22h00.

Colombie: 20h00.

Pérou: 20h00.

Mexique: 20h00.

États-Unis: 17 h 00 (PT) / 20 h 00 (HE)

Le vendredi 16 avril, une première virtuelle a eu lieu, qui a été diffusée sur les chaînes officielles de Netflix.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE «LUIS MIGUEL, LA SERIE»?

La deuxième saison de la « Luis Miguel, la série»Se déroulera entre les années 90 et les années 2000. Pendant ce temps, le Sol de México connut un grand succès professionnel, mais sa vie personnelle devint encore plus compliquée.

Après que Hugo López (César Bordón) est apparu à l’hôpital avec des nouvelles de l’endroit où se trouve Marcela, il suffit d’attendre la première des nouveaux chapitres pour découvrir ce que le Mossad a découvert sur la mère de la chanteuse mexicaine.

D’autre part, la santé de son manager et ami, Hugo López, sera une question importante dans le nouvel opus.

Dès le premier épisode de « Luis Miguel, la série», Mentionne Michelle et le refus du« Soleil »de reconnaître sa fille. Plus tard, la décision du chanteur de garder secrète la fille qu’il avait avec Stéphanie Salas lui apporte des problèmes avec Erika, et enfin dans la deuxième saison de la série de Netflix acceptera de la rencontrer.