Luis Miguel, la série : date et heure de diffusion de la saison 3 sur Netflix

Il y a de moins en moins au lancement de la troisième saison de Luis Miguel, la série sur le service de diffusion en continu Netflix, qui clôturera l’histoire d’une des fictions les plus populaires lorsqu’il s’agit de la star mythique de la musique latine. Il a fallu plus de deux ans depuis le premier opus et quelques mois seulement depuis le second, ce fut donc une surprise pour les fans d’avoir les épisodes plus rapidement. Vérifiez à quelle heure il sera disponible!

« La troisième et dernière saison arrive avec de nouveaux personnages, et l’histoire continue de se dérouler à deux époques différentes. Dans l’une, Luis Miguel (Diego Boneta) tente de réaffirmer sa carrière sur les marchés anglophones et rencontre Mariah (Jade Ewen). l’autre, fait face à de nouveaux défis personnels et professionnels qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé au cours de ses 30 ans de carrière musicale »dit le synopsis officiel de la fin.

La bande-annonce présentée donne un aperçu de ce que nous aurons dans les chapitres de l’émission, où se concentrera sur l’un des pires moments de la vie du chanteur par rapport à ses problèmes financiers et ses poursuites pour rupture de contrat, ce qui l’a conduit à être arrêté par la police à l’époque. De plus, nous verrons plus de votre environnement le plus proche et enfin nous aurons l’apparition de Mariah Carey, avec qui il a été en couple pendant trois ans et ils ont joué dans l’une des romances les plus passionnées des années 90.

Diego Boneta Il reviendra pour la dernière fois en tant que Luismi et ils nous ont déjà donné un petit aperçu de lui avec la recréation du clip vidéo de Comment est-il possible qu’à mes côtés. Le reste du casting est complété par Oscar Jaénada (Roi Luisito), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Macarena Achaga (Michelle Salas), Canne Juan Ignacio (José Pérez), Juan Pablo Zurita (Alex Gallego), Thérèse Ruiz (Azucena), Ewen de jade (Mariah Carey), Plutarque Haza (Humberto), Mauricio Adab (Sergio Basteri adulte), Sébastien Zurita (Alex Basteri adulte), Alejandra Ambrossi (Karla), Miguel Rodarte (Daniel), Carlos Ponce (Miguel Alemán Magnani) et Antonio Mauri (Julien).

+ Quand sort la troisième saison de Luis Miguel, la série ?

Il y aura un changement important par rapport aux livraisons précédentes, où le jour désigné pour l’arrivée des chapitres était le dimanche. Comme annoncé il y a quelque temps, la troisième saison de Luis Miguel, la série Il sortira ce jeudi 28 octobre. Au total nous aurons six épisodes, qui arriveront chaque semaine, et pour le voir avant tout le monde, vous devrez vous lever tôt. Revoyez votre emploi du temps !

+ À quelle heure Luis Miguel 3 sort-il sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 02h00

Bolivie, Venezuela, Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, Brésil : 04h00

