Luis Miguel: ils filtrent la date de sortie possible de la deuxième saison

Il en reste moins pour le retour de Luis Miguel! La célèbre série Netflix sur le chanteur mexicain attend depuis la première de sa première saison en 2018, bien qu’il se rapproche de plus en plus. Les travaux de tournage progressent et il n’y a toujours pas d’annonce officielle sur sa première, mais la date de sortie possible a déjà été divulguée. C’est quand?

La production biographique avait tout prêt pour partager de nouveaux épisodes en 2020 et la pandémie de coronavirus a retardé l’ensemble du projet d’un an. Le tournage s’est arrêté en avril et ce n’est qu’en septembre qu’ils sont revenus sous des protocoles sanitaires stricts. Avec le retour de l’activité, ce n’est qu’une question de temps pour profiter de la suite de l’histoire.

Quand la deuxième saison de Luis Miguel est-elle diffusée sur Netflix?

En mai 2020, Diego Boneta a rapporté que la deuxième saison arriverait en 2021 et qu’il n’y avait plus de nouvelles officielles à ce sujet. Cependant, dans les dernières heures, le journaliste de Radio Fórmula, Marco Antonio Silva, a assuré que les épisodes attendus Ils sortiront en mars 2021.

Le protagoniste de la série ne s’est pas exprimé sur le tournage, mais l’un des principaux acteurs l’a fait: César Bordon. L’interprète d’Hugo López a confirmé en décembre via Instagram que Il a déjà enregistré sa partie du deuxième opus et a terminé sa participation au programme parce que son personnage est mort en 1993.

Un autre artiste qui a partagé sur le tournage était Fernando Guallar. L’Espagnol, l’une des incorporations de cette année, a été projeté sur le plateau de tournage en octobre et est déjà rentré dans son pays. Macarena Achaga, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz, Valery Sais et Axel Llunas sont les autres nouveaux visages de la série.