Lucy Liu jouera le méchant Kalypso dans Shazam 2

Warner Bros. confirme que nous verrons le méchant Kalypso en action dans Shazam 2, joué par l’actrice Lucy Liu.

Nous pouvons déjà commencer à avoir une idée de ce que sera le prochain projet de l’univers cinématographique de DC Comics. Warner Bros.a confirmé qu’un nouveau méchant entrera dans la vie de Shazam pour rendre la vie misérable. Nous garderons à l’esprit le terrible Kalypso dans Shazam 2, qui gardera l’autre société méchante confirmée.

Selon le médium The Wrap, Lucy Liu jouera la fille d’Atlas pour affronter notre super-héros. Il sera accompagné d’Helen Mirren, une actrice qui jouera sa sœur Hespera. Tous deux chercheront justice pour leur père, l’un des héros dont Shazam obtient ses pouvoirs. Le plus drôle, c’est qu’aucun d’eux n’est un personnage récurrent dans les bandes dessinées. Pourrait-on voir une grosse surprise à leur sujet?

Lucy Liu est un excellent choix en tant que méchant pour un film de super-héros comme celui-ci. Il a précédemment travaillé sur des films tels que Kill Bill, Chicago ou la série Elementary. C’est une grande actrice de soutien qui mérite plus d’attention du public et donnera du goût aux aventures de Shazam.

Shazam: Fury of the Gods sera la suite du hit Shazam!, L’un des films les plus drôles de l’univers cinématographique de DC. Dans celui-ci, un adolescent reçoit la responsabilité et les pouvoirs de différentes figures mythologiques qui lui permettent de transformer son corps en un adulte à la hauteur de Superman. Son plus gros problème est de prouver qu’il est digne de ce nom et d’affronter les méchants qui le revendiquent pour eux-mêmes.

Parallèlement au développement de cette suite, Warner Bros. travaille également sur un spin-off mettant en vedette l’ennemi juré du super-héros, Black Adam. Si les deux personnages se rencontrent à l’écran dans cette seconde partie, c’est une question qui reste en suspens.