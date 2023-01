Lucky Hank Teaser révèle Bob Odenkirk en tant que président du Cranky College

Une bande-annonce pour Bob Odenkerkle prochain spectacle, Chanceux Hank, a été posté aujourd’hui, et les fans de l’acteur attendent avec impatience son nouveau projet. Bien que peu de détails officiels aient été communiqués jusqu’à présent, nous savons qu’il est basé sur un livre de 1997 intitulé Homme hétéro, qui relate la crise de la quarantaine d’un directeur de département d’anglais. Dans le court teaser, le personnage d’Odenkirk dit simplement :





« J’ai toujours été un homme difficile. Je me spécialise dans les conflits mineurs et les irritations insignifiantes. C’est ma voie. »

Odenkirk a précédemment déclaré que le personnage principal est « un gars grincheux, mais vous l’aimez bien ». Il se réfère également à lui comme un « misanthrope » et dit qu’il se rapporte au personnage. Le bref regard que nous obtenons sur le président du collège barbu nous montre une grimace durcie, tout à fait conforme à ce que vous attendez d’un cynique grincheux.

Bob Odenkirk est impliqué dans des productions cinématographiques depuis la fin des années 80, mais n’a pas joué dans des superproductions à gros budget jusqu’à récemment, comme Personne et Les Indestructibles 2. Il a commencé comme écrivain pour Saturday Night Live.





Lucky Hank sera-t-il à la hauteur de l’héritage Breaking Bad ?

AMC

Tandis que Chanceux Hank n’est en aucun cas lié à la Breaking Bad univers, il va sans doute mériter des comparaisons, puisque le teaser revendique fièrement « du producteur exécutif de Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad. » De plus, Bob Odenkirk a joué l’avocat sans scrupules, Saul Goodman, dans les deux émissions, ce qui a valu à l’acteur une renommée et une reconnaissance généralisées. Le dernier épisode de Tu ferais mieux d’appeler Saul diffusé l’été dernier, donc AMC n’a pas tardé à poursuivre la renommée d’Odenkirk. Déjà, les utilisateurs des médias sociaux publient des références et des mèmes de Breaking Bad sous le Chanceux Hank taquin.

Breaking Bad est largement considérée comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps, et on en parle encore souvent près d’une décennie après la diffusion du dernier épisode. Le spin-off, Tu ferais mieux d’appeler Saul, a également fait l’éloge, et les deux séries ont pu obtenir une fin concluante à la hauteur de la vision du showrunner. Les émissions de télévision peuvent être annulées en un clin d’œil, c’est donc un plaisir assez rare lorsqu’une série reçoit un envoi approprié.

Chanceux Hank sera présenté en première le 19 mars 2023 sur AMC et leur service de streaming, AMC Plus. Il met en vedette Bob Odenkirk, ainsi que Mireille Enos, Diedrich Bader, Sara Amini, Cedric Yarbrough et Suzanne Cryer. Il est produit par TriStar Television et la première saison sera diffusée en huit épisodes.

Vous pouvez consulter le teaser complet ci-dessous: