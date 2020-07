Lucifer Saison 7 : Y aura-t-il une autre saison ?

D’abord après trois, puis après cinq et maintenant après six saisons, “Lucifer” devrait être terminé. Avec tous ces va-et-vient, y a-t-il une chance que la saison 7 commence ?

D’abord, “Lucifer” était censé être terminé après trois saisons, mais la série a été soudainement prolongée. La fin était prévue pour la cinquième saison, qui a été à nouveau prolongée de 10 à 16 épisodes, puis d’une autre saison. Avec tous ces allers-retours, une autre saison semble donc possible après tout – n’est-ce pas ? Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la saison 7 de “Lucifer” ces jours-ci.

La saison 7 de “Lucifer” est-elle encore possible ?

En fait, la saison 5 était déjà prévue comme la dernière saison, mais l’idée des réalisateurs de la série avait besoin d’un peu plus d’espace et de temps pour se développer pleinement. La cinquième saison a donc été prolongée – pour finalement avoir une sixième saison ajoutée. En outre, les négociations acharnées entre l’acteur principal Tom Ellis et la société de production Warner Brothers ont fait douter les fans de la possibilité de poursuivre la série.

Mais maintenant, c’est fait : le final de “Lucifer”, que tous les participants avaient souhaité, est officiellement confirmé et la série est terminée avec dignité et amour. Comme l’ont révélé les showrunners dans une interview accordée à Entertainment Weekly, la finale de la sixième saison aura la fin qu’ils avaient imaginée depuis le début. La sixième et dernière saison devrait être diffusée en Amérique en été ou au début de l’automne 2021. À partir du 22 août 2020, tous les fans du diabolique casse-cou peuvent se réjouir de la saison 5. Bien qu’il ait été produit par Netflix, il peut être vu ici sur Amazon Prime.



La saison 7 de “Lucifer” est-elle encore possible ?

En fait, la saison 5 était déjà prévue comme la dernière saison, mais l’idée des réalisateurs de la série avait besoin d’un peu plus d’espace et de temps pour se développer pleinement. La cinquième saison a donc été prolongée – pour finalement avoir une sixième saison ajoutée. En outre, les négociations acharnées entre l’acteur principal Tom Ellis et la société de production Warner Brothers ont fait douter les fans de la possibilité de poursuivre la série.

Mais maintenant, c’est fait : le final de “Lucifer”, que tous les participants avaient souhaité, est officiellement confirmé et la série est terminée avec dignité et amour. Comme l’ont révélé les showrunners dans une interview accordée à Entertainment Weekly, la finale de la sixième saison aura la fin qu’ils avaient imaginée depuis le début. La sixième et dernière saison devrait être diffusée en Amérique en été ou au début de l’automne 2021. À partir du 22 août 2020, tous les fans du diabolique casse-cou peuvent se réjouir de la saison 5. Bien qu’il ait été produit par Netflix, il peut être vu ici sur Amazon Prime.