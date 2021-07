Lucifer Saison 6 : Date de sortie, INFOS, intrigue et tout ce que vous devez savoir

Lucifer était censé se terminer avec la saison 5, mais la série Netflix devenue Fox a été prolongée jusqu’à la toute dernière saison 6.

Dieu merci, Lucifer saison 6! Le spectacle ne s’est pas terminé avec ce merveilleux cliffhanger. Si vous ne vous en souvenez pas (ou avez du mal à organiser la saison), l’histoire est la suivante : Dieu (Dennis Haysbert), est revenu sur Terre pour réparer sa relation avec Lucifer (Tom Ellis) et Amenadiel (DB Woodside.

Il est fatigué d’être Dieu et veut être avec son amour dans un autre univers.

Cela crée une compétition impie entre Lucifer, son jumeau maléfique Michael, pour savoir qui peut être le meilleur dirigeant de l’univers. Tout l’enfer se déchaîne à ce moment-là. Dans une bataille finale épique, Michael tue Chloé (Lauren German). Remarquez que Michael avait orchestré la mort de Dan (Kevin Alejandro) dans l’épisode précédent. Lucifer est forcé de monter au paradis pour le sauver. Lucifer, comme Chloé, meurt dans le processus. Cependant, il est ressuscité avec le statut élevé du nouveau Dieu.

Deuxième réflexion : comment quelqu’un pourrait-il surpasser la nouvelle position du Diable de Dieu Tout-Puissant ?

La finale a laissé quelques questions sans réponse, telles que Chloé est-elle éternelle ? Quel est le plan de Lucifer pour assumer le rôle de Dieu ? Lucifer verrouillera-t-il un jour son ascenseur pour que Chloé et lui puissent profiter d’un moment paisible ensemble ? Qu’est-ce que la saison 6 ? Cela ne peut pas venir assez tôt.

TV Guide a rassemblé toutes les informations dont nous disposons sur la saison 6 pour nous aider à compter les jours jusqu’aux derniers épisodes de Lucifer.

Date de sortie

Bien que la date de première de la saison 6 n’ait pas encore été déterminée, en raison des retards de tournage de COVID-19, il est probable que nous ne verrons pas la saison 6 avant 2022. Joe Henderson, le co-showrunner, a partagé ses prédictions concernant la date de première de la saison 6 dans un entretien avec John Siuntres du podcast Word Balloon. « J’adorerais ça [to air earlier], mais je ne sais pas encore ce que Netflix prévoit à ce sujet […] S’ils poussent, je ne pense pas que cela poussera trop loin l’année prochaine. Ils ne le maintiendront pas trop longtemps, mais je ne sais pas, alors ne citez pas.

La post-production est toujours en cours. D’après les récentes publications Instagram de Chris Rafferty et Rachael Harris, nous savons que le mixage sonore est terminé pour l’avant-dernier épisode de « Goodbye Lucifer ».

Fonderie

Gardez vos ailes, les célestes préférés de tous seront de retour pour la saison 6.

Alejandro a confirmé que Dan sera de retour, malgré sa mort malheureuse orchestrée et orchestrée par Michael. Il a dit que « [The showrunners] avait trouvé une méthode douce pour me ramener » dans une interview avec TV Line. « Pas de la manière dont les gens s’attendent à ce qu’il revienne […], mais je dois être là à la fin dans une certaine mesure.

EW a annoncé en décembre que Merrin Dungey (Alias) et Brianna Hildebrand (Deadpool) rejoindraient l’équipage céleste. Hildebrand incarnera Rory, le frère et la sœur de Lucifer. Dungey incarnera Sonya, une autre policière en uniforme qui « forme un lien improbable » avec Amenadiel.

Scott Porter (Ginny & Georgia) a confirmé son retour dans la saison 6 via Twitter, en tant que détective Carol Corbet.

Spoilers/intrigue

Il y avait de quoi être fier à la fin de la saison 5. Chloé a démissionné du LAPD afin de pouvoir aider Lucifer. Eve et Maze réunis. Linda a retrouvé sa fille perdue depuis longtemps, Michael, qui a perdu ses ailes. Ai-je mentionné que Lucifer est Dieu ?

Il y aura un saut dans le temps. ET a confirmé que la saison 6 commencera avec un saut dans le temps non spécifié. Le saut dans le temps placera les personnages dans la bonne position pour explorer le thème final.

Nous allons plus loin que la fin du conte de fées. La saison 5 mettait en vedette Lucifer disant «Je t’aime» à Chloé. Cependant, Mike Costa dans une interview avec LCL Reviews suggère que la saison 6 explorera ce qui arrive aux personnages après qu’ils aient vraisemblablement réalisé tout ce qu’ils avaient toujours souhaité. « À la saison 5, beaucoup de nos personnages ont réalisé ce qu’ils voulaient. Donc, la meilleure façon de taquiner la saison 6 à venir est de poser la question à laquelle nous avons essayé de répondre lorsque nous avons commencé à y travailler : « Que se passe-t-il après Happily Ever After ?

Alors que les histoires ont tendance à se terminer lorsqu’un personnage a réalisé ce qu’il veut, la vraie vie continue après cela. La saison 6 commence avec nos personnages confrontés à la réalité qu’ils ont ce qu’ils veulent… et maintenant ?

Cette saison est la plus centrée sur les personnages de toutes. Lucifer, nous l’avons déjà fait. Ce n’est, en vérité, que pour le dernier.

Le contenu de Deckerstar est à l’horizon. Il y a beaucoup de choses à considérer, y compris la rivalité fraternelle, la résolution de crimes, les problèmes de papa et la rivalité fraternelle.Dying.Deckerstar et Chloe n’ont pas eu beaucoup de temps en tête-à-tête dans la saison 5, ils n’ont donc pas pu devenir un couple . ET a interrogé les showrunners sur leurs préoccupations concernant le manque de PDA. « Nous allons voir beaucoup de Lucifer et Chloé ensemble. » Avant de nier toute idée d’engagement possible entre eux, lady Modrovich, co-showrunner, a déclaré. « En ce qui concerne les fiançailles… il vous suffit de vous connecter et de regarder. » (Oh, allez, nous l’avons vu placer une bague à *ce* doigt lors de la finale de la saison 5 !)

Il y aura 10 épisodes.

Dix épisodes seront disponibles pour les fans sur le compte Twitter de Lucifer Writers Room. Les titres des épisodes de Lucifer sont l’un des aspects les plus agréables. Le fandom plaisante sur les personnages qui les utiliseront et dans quel contexte. Joe Henderson, co-showrunner de la saison 6, épisode 3, était un peu trop excité : « Yabba Dabba Do Me ».

Henderson a parlé à TV Guide du lien de l’épisode avec le pilote, affirmant qu’il s’agissait à la fois de l’épisode le plus sombre et le plus léger qu’ils aient jamais produit. L’histoire est liée à quelque chose qui était dans le pilote. Dans son interview avec Variety, Henderson a expliqué que l’épisode d’Henderson était « anormal » car il implique un jouet avec lequel Henderson n’a jamais eu la chance de jouer. Nous ne savons pas qui a dit la ligne liée à Flintstone, mais mon pari est Lucifer lui-même.

Lucifer abordera le mouvement Black Lives Matter et la décision d’Amenadiel de rejoindre les forces de police. Saison 6, épisode 6 : « Beaucoup plus sales que ça » sera abordé par Modrovich. Cependant, le mouvement sera toujours un thème central de la saison. C’est une grande partie de la saison 6. Zoom a été diffusé quelques semaines seulement après la mort de George Floyd. C’était encore frais dans nos esprits. TV Guide a été informé par Modrovich.

Nous sommes une émission sur les flics. Nous résolvons des crimes et avons estimé que nous devrions tous le reconnaître. Nous l’abordons à travers une perspective émotionnelle à travers les yeux d’un personnage et avec nos émotions et nos soins. C’est ainsi que nous avons conçu notre [storyline].

Faits amusants et doux-amersSaison 6, Épisode 7 : Les débuts de Woodside en tant que réalisateur, écrit par Aiyana White. Woodside a révélé à TV Insider que son épisode sera le dernier avec tous les personnages. « Le mien sera le dernier épisode dans lequel nous verrons tous les acteurs et tous les personnages ensemble pour la majorité de l’épisode. »

La raison pour laquelle les personnages se sont séparés trois épisodes avant la finale de la saison est inconnue. Nous avons besoin de votre aide, Paradis (ou Enfer). Les fans ne sont pas prêts.