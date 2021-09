« Lucifer » saison 6 : comment et à quelle heure voir les derniers épisodes

Que va-t-il se passer maintenant que Lucifer c’est Dieu? C’est l’une des questions auxquelles la sixième et dernière saison de la série Netflix doit répondre. En juin 2020, peu après que Tom Ellis ait conclu un accord avec Warner Bros. Television, le géant du streaming a confirmé le renouvellement de la fiction pour un dernier lot d’épisodes.

À l’époque, Modrovich et Henderson pensaient qu’ils avaient une chance de terminer l’histoire comme ils l’avaient toujours voulu, excluant catégoriquement toute autre rénovation. À la mi-juillet 2020, en dialogue avec EW, ils ont déclaré que la sixième, sans aucun doute, sera la « dernière histoire » de Lucifer.

« (C’est) l’histoire que nous allions toujours raconter, mais simplement écrite beaucoup plus grande et, pour moi, (maintenant) beaucoup plus intéressante, cela me brise le cœur de penser que nous n’allions pas le faire (à l’origine) cela façon », a-t-il dit. Henderson.

« Lucifer » est revenu du ciel et est devenu Dieu (Photo : Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LES DERNIERS CHAPITRES DE « LUCIFER » ?

La sixième saison de « Lucifer« Sera publié le vendredi 10 septembre 2021 au Netflix au niveau mondial. Les dix chapitres seront disponibles aux horaires suivants par pays :

Pérou : 02h00

Mexique : 2 h 00

Colombie : 2 h 00

Équateur : 2 h 00

Chili : 3h00

Argentine : 4h00

Paraguay : 3 h 00

Vénézuela : 3 h 00

Bolivie : 3 h 00

Brésil : 4h00

Uruguay : 4h00

Panama : 2 h 00

États-Unis : 2 h 00 (heure centrale)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « LUCIFER » ?

En plus de la mort de Dan, la nomination d’un nouveau Dieu a marqué les derniers événements de la cinquième saison de « Lucifer« Et pour le sixième et dernier volet, les étapes que suivra le nouveau Père seront décisives pour clore cette histoire céleste. Qui est Dieu maintenant ? Lucifer, bien sûr, après avoir vaincu son frère Michael et sauvé Chloé. Qu’est-il arrivé au vrai Dieu ? Il est devenu humain.

À la mi-août 2020, le showrunner Ildy Modrovich a révélé à ET Online que la sixième saison sera encore plus sociale, car elle abordera le mouvement Black Lives Matter. Comme « Lucifer » est un programme policier, l’équipe souhaite explorer « comment nous avons contribué ou résolu les problèmes systémiques du service de police », à partir d’une histoire qui dénonce l’usage excessif de la force contre la population afro-américaine.

L’épisode sera raconté « à travers les yeux de nos personnages depuis un lieu émotionnel et non un lieu de prédication ». Le coshowrunner a expliqué qu’éprouver le problème de première main « le fait résonner à un niveau plus profond que les mots ou la rhétorique ».

Dans une interview qu’il a donnée à TVLine, DB Woodside (Amenadiel) a ajouté qu’avec un nouveau personnage, ils aborderont « les problèmes qui surviennent au sein du service de police et comment la bonne police essaie de faire face aux mauvaises ».