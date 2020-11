Lucifer saison 5B partie 2 : Quel personnage meurt ? (spoiler)

La saison 5B de Lucifer sortira sur Netflix début 2021 et révélera ce qui se passera ensuite avec le couple bien-aimé Lucifer Morningstar (joué par Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German). Cependant, le co-présentateur Joe Henderson a déjà confirmé qu’un personnage sera tué dans les huit prochains épisodes. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet et ce qu’il a taquiné.

Quel personnage meurt dans la saison 5B de Lucifer ?

Les huit premiers épisodes de la saison 5 de Lucifer sont sortis sur Netflix en août dernier pour les fans.

Depuis leur lancement, les téléspectateurs attendent avec impatience toute nouvelle information sur la deuxième moitié de la série.

Jusqu’à présent, il a été confirmé que le tournage de la série est terminé et qu’elle est en post-production.

En outre, d’autres scénarios potentiels ont été évoqués à propos de la série.

n des principaux spoilers est la mort prochaine d’un personnage bien-aimé de la série.

Il a été évoqué pour la première fois dans le synopsis de la saison 5 publié par Netflix en juin dernier.

« Des secrets seront révélés, des personnages bien-aimés mourront, et nous aurons enfin une réponse à la question : « Vont-ils le faire ou pas ?

Lors d’un récent discours au Comic-Con de Baltimore, Henderson a révélé que c’était vrai et que cela allait se produire très bientôt.

Il a déclaré « Il y a un personnage bien-aimé qui meurt. C’est au 5B.

« Ecoutez, notre intention est de briser des cœurs mais aussi de raconter des fins.

« Ce n’est pas parce que nous avions une fin qu’il n’y a pas d’autres fins à raconter dans la prochaine saison – mais il y a une fin qui arrive. »

Cependant, on ne sait pas encore qui sera le personnage malchanceux.

À l’origine, la saison 5 devait être la dernière saison de la série à succès, mais Netflix l’a ensuite ramenée pour une sixième sortie.

Par conséquent, la personne qui sera tuée pourrait ne pas revenir à la saison finale de la série.

Le tournage se déroule actuellement à Los Angeles et les responsables de la série ont confirmé que tous les épisodes ont été écrits.

En parlant de la dernière saison à Entertainment Weekly au début de l’année, le co-présentateur Ildy Modrovich a également dit qu’ils ne voulaient pas trop modifier la fin de leur cinquième série.

Elle a expliqué : C’était une autre demande que nous avions [pour le studio et le streamer].

Nous avons dit : « S’il vous plaît, ne nous faites pas changer ce que nous avons.

« S’il vous plaît, ne nous obligez pas à l’édulcorer », parce que nous en étions très contents et que cela a un impact considérable.

« Encore une fois, tout le monde était d’accord avec ça. »

Tout cela signifie que les huit derniers épisodes s’annoncent très dramatiques lorsqu’ils reviendront à l’écran.