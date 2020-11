Lucifer saison 5 épisode 9: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails !!

À l’heure actuelle, nous sommes toujours dans une situation d’attente en ce qui concerne la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 5 de Lucifer sur Netflix. Pouvons-nous parier bientôt, cependant? C’est ce que nous essayons de résoudre.

Lucifer Saison 5 Cast

Ce que nous savons pour le moment, c’est que la saison de tournage 5 s’est terminée il y a peu de temps, les acteurs et l’équipe voulant se réunir à nouveau après la crise sanitaire mondiale pour y mettre fin. Nous savons qu’ils auront besoin d’un peu de temps pour terminer la finale en post-production, mais l’attente de beaucoup de gens est que les huit épisodes restants de cette saison se termineront vers la fin de la saison.

Date de sortie de la saison 5 de Lucifer

En outre, c’est une convention Netflix pour eux de publier d’énormes programmes près des vacances, une période où il y a beaucoup de public et où il est facile de plonger et de profiter de beaucoup de ces écrans. Il serait logique pour eux de désirer Lucifer à un moment donné fin décembre.

Lucifer saison 5 intrigue

Ce que nous pouvons dire, c’est que: ils ont déclaré la date de la première de la saison 5 deux semaines avant son retour, mais se sont sentis un peu plus tôt que lorsque Netflix a tendance à annoncer certaines de leurs dates de sortie. Plus souvent qu’autrement, ils intensifieront leurs tentatives un peu plus tôt. Nous serions surpris s’il n’y avait pas quelque chose de plus à dire à la fin du mois, du moins lorsqu’ils sont à la pêche pour des vacances / début janvier. Sinon, il y a de fortes chances que vous attendiez un bon moment pour découvrir la suite.

