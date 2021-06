Lucifer : Lauren German pourrait voler le rôle de Tom Ellis

Le 28 mai, Netflix a diffusé la saison 5B de Lucifer après beaucoup d’attente et d’anxiété de la part des fans. Avec huit épisodes, qui ont été couplés avec la première partie, l’histoire du fils de Dieu le plus rebelle a montré un Tom Ellis rejouant deux personnages, mais à son tour, ce qui était le plus surprenant était le changement radical que le rôle a donné par Lauren German, Chloé Decker.

Dans la perspective de la sixième et dernière édition, dont le tournage s’est terminé il y a quelques semaines à peine, les derniers épisodes publiés de Lucifer ils ont établi des lignes directrices pour les choses à venir. Et, l’un des plus grands est que, le protagoniste principal de la bande cessera d’être le Diable pour devenir, ni plus ni moins, que Dieu. Bien qu’avant que cela ne se produise finalement, celle qui a complètement changé sa vie était Chloé.







Est-ce qu’après cinq ans d’être elle qui donne les ordres et Lucifer Simple consultante, Chloé l’a compris, c’est désormais à son tour d’aider l’homme qu’elle aime. C’est pourquoi, lorsque son partenaire lui a fait part de son intention d’être Dieu, après une décision réfléchie, il a démissionné de son poste de détective de la police de Los Angeles, une situation qui n’a pas été vue venir puisque quelque chose qui a toujours caractérisé son rôle était précisément celui de , son passion de faire partie de la Loi.

Lucifer et Chloé ont franchi une nouvelle étape dans leur relation. Photo : (IMDB)



Et à cause de cela, de nombreux fans se sont plaints et, à leur tour, ont été stupéfaits. A tel point que le scénariste de la série, Chris Rafferty, s’est attaché à expliquer à Neural Cluster comment cette décision avait été prise. « Je l’aime, parce que j’aime le changement dans les histoires. Mais pour être honnête, je ne me souviens pas quand nous avons décidé de faire quitter la police à Chloé car pendant que nous examinions ces épisodes, nous pensions que la saison 5 était la finale de la série.« , Il a dit.

En même temps, Rafferty a également assuré que ce changement pourrait conduire Chloé à jouer un rôle plus important dans la série.. « Nous avons aimé l’idée de rendre votre association encore plus coopérative, en étant à tour de rôle protagoniste et en reconnaissant que Lucifer l’a vraiment aidée à faire son travail tout au long de la série« , Il a commenté puis clôturé : « C’était une belle symétrie à l’approche de la fin”.