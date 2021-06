‘Luca’ : un film charmant et rafraîchissant pour Disney+ dans lequel Pixar retrouve la simplicité qu’il avait oubliée

L’un des aspects les plus marquants du fait que plusieurs films initialement destinés à sortir en salles finissent par sortir en Disney+ est que tous n’ont pas reçu le même traitement. D’une part, pour pouvoir voir certains titres comme ‘Mulan’ ou ‘Raya et le dernier dragon’ il fallait payer un supplément, mais avec les œuvres de Pixar il a été choisi de les donner sans frais supplémentaires aux abonnés. C’était le cas avec ‘Soul’ il y a quelques mois, la même chose qui arrivera avec ‘Luca’ à partir de maintenant Vendredi 18 juin.

Certes, chez Disney, ils traitent des raisons impérieuses de ce traitement différent des films Pixar, mais au sein du studio d’animation lui-même derrière des merveilles telles que « Inside Out » ou « Up », on ne peut pas dire que cette décision a été trop appréciée. Pour ma part, je n’ai aucun problème à admettre que j’aurais préféré voir ‘Luca’ sur grand écran, mais cela ne veut pas dire que c’est un film rafraîchissant dans lequel on apprécie que Pixar adoptez la simplicité et ne voulez pas être plus qu’un grand passe-temps avec un beau message.

La simplicité plutôt que l’ambition

Il est vrai que la prémisse de ‘Luca’ nous invite à penser à une histoire beaucoup plus ambitieuse. Après tout, le fait que deux enfants qui sont aussi des monstres marins vivent un été sur terre pourrait être la base d’une histoire avec beaucoup plus d’aspirations qu’elle n’en a réellement, car la vérité est que c’est toujours un film sur l’amitié et l’acceptation des différents. Je suis clair que cela semblera peu à certains téléspectateurs, mais dans ce cas, il n’y a pas besoin de plus.

À sa manière, le conflit de ‘Luca’ rappelle un peu celui de ‘How to Train Your Dragon’, car ici les citadins ressentent une haine absolue envers les monstres marins et ils ne conçoivent rien d’autre que faire tout leur possible pour les tuer. si l’occasion se présente. Dans le cas du meilleur film que Dreamworks nous a offert jusqu’à présent, l’amitié qui naît entre un humain et un dragon a servi à articuler une aventure inoubliable, alors qu’ici, ils choisissent de développer cette amitié sans que les protagonistes ne dévoilent votre secret.

Cela conduit à ‘Luca’ renforcer le côté plus aventureux de Pixar, laissant de côté ses prétentions plus adultes à influencer l’effet que le fait d’interagir avec les humains a sur son protagoniste, ce qu’il avait catégoriquement interdit. Avec cela, je ne veux pas dire qu’ils sont les mêmes, mais à sa manière, cela rappelle un peu ce ton plus naïf et léger du premier ‘Toy Story’, améliorant peut-être un peu plus ce côté plus charmant que le studio a développé si bien au fil des ans.

Comme une brise d’air froid dans une vague de chaleur

La différence, c’est qu’ici on ne cherche pas tant à toucher le côté le plus faible des émotions du spectateur qu’à l’accoutumée en studio. Là, Pixar a toujours fait preuve d’une grande capacité à impacter les émotions d’un secteur plus ou moins important du public, mais il n’en est pas moins vrai qu’il a dû se réinventer en quelque sorte. ‘Luca’ n’est peut-être pas ça, mais c’est Ce courant d’air frais que vous appréciez tant lorsque vous mourez de chaleur lors d’une des journées les plus chaudes de l’été.

Cela ne veut pas dire qu’il provoquera sûrement des larmes chez certains spectateurs, les moments du film les plus pensés pour lui étant évidents. Cependant, sa présence est beaucoup plus petite et c’est toujours une conséquence naturelle de tout ce que le script pour Jesse Andrews et Mike Jones jusque là. En fait, il y a quelque chose d’éphémère dans tout ce que ‘Luca’ propose qui dans d’autres cas pourrait jouer contre lui, mais ici il privilégie le fait de le voir comme un lointain souvenir de jeunesse, quelque chose d’idéalisé dans notre mémoire, mais non moins stimulant.

Et c’est vrai que le film signé par Enrico Casarosa cherche à transmettre à quel point cet été va être inoubliable pour Luca et, dans une moindre mesure, le reste des personnages, mais il y a quelque chose dans la manière d’aborder l’histoire qui en fait plus une succession d’expériences pour découvrir le lieu de soi le monde. Mais il le fait sans jamais tomber dans le transcendantal, chose courante dans le dernier cinéma Pixar, pour essayer de trouver une approche plus authentique.





Evidemment, il n’y a rien au hasard dans ‘Luca’, et ses intentions sont plus évidentes dans sa dernière section, mais son engagement envers la légèreté ressemble à une fable, car, dans une certaine mesure, cela aide à se refléter dans le protagoniste sans avoir besoin d’être italien ou un monstre marin. De plus, tout fonctionne bien autour d’eux, des personnages avec une fonction plus comique à ceux qui servent d’antagonistes.

La première grande réussite du film est à quel point il est facile de lâcher prise, presque sans s’en rendre compte. A cela nous ajoutons un superbe finition visuelle, sachant profiter de son écrin sur la Riviera italienne, des dessins et des personnages stimulants avec du cœur mais sans tomber dans l’emphase excessive. Oui, peut-être lui manque-t-il ce point supplémentaire pour laisser une plus grande empreinte dans la mémoire, mais c’est qu’il n’y aspire vraiment à aucun moment, donc peu de reproches peuvent être faits de cette manière.

En bref





Je ne pense pas que « Luca » figure en bonne place sur de nombreuses listes des meilleurs films de Pixar, mais je pense que c’est celui où le bagage entre intentions et résultats est plus proche d’être impeccable. C’est divertissant à tout moment, il parvient à donner aux personnages et à l’histoire le charme dont ils ont besoin pour qu’ils ne se sentent jamais sans importance et cela vous laisse un bon goût dans la bouche lorsque vous avez fini de le regarder. Ce n’est peut-être pas une merveille et ce n’est peut-être pas le meilleur film d’animation à ce jour – cet honneur appartient toujours à « Les Mitchells contre les machines » – mais de tels travaux sont également nécessaires.