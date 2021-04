« Love Island »: liste des candidats à la nouvelle émission de télé-réalité Neox

« Love Island » est le nouveau réalité Espagnol d’Atresmedia qui sera présenté en première dimanche prochain, le 11 avril et aura Cristina Pedroche comme présentatrice, qui a assuré: « Vous aurez beaucoup à décider dans ce programme. » En effet, les téléspectateurs pourront voter via l’application officielle.

Le programme réunira 10 participants, cinq femmes et cinq hommes, qui vivront ensemble isolés du monde extérieur dans une villa spectaculaire des îles Canaries, où ils feront face à des défis et se battront en couple pour le prix final.

Concurrents de la première saison de « L’île d’amour«Ont été choisis parmi plus de 8 000 candidats et leur âge varie entre 20 et 30 ans. Vertele a partagé la liste complète des insulaires de l’émission de télé-réalité.

CELIA, 26 ANS: VALENCE, INFIRMIÈRE

Celia est une fille de Valence, violoncelliste et infirmière de formation et de profession, elle travaille dans un hôpital de Madrid où elle a soigné des patients COVID. Après quelques mois très durs, il dit qu’il a besoin de vacances pour se détendre et oublier tout le stress de son travail. Elle pense que les hommes n’ont pas su la valoriser et pour cette raison, elle est alerte puisqu’elle ne veut plus se tromper. Elle est mature et responsable, mais avec un cœur fêtard et une amante prête à nous donner beaucoup de joies « L’île d’amour».

Celia, 26 ans: Valence, infirmière (Photo: Atresmedia)

JESÚS, 28 ANS: MÁLAGA, SECRÉTAIRE EN CLINIQUE DENTAIRE

Jesús est un andalou qui travaille dans une clinique dentaire et affirme qu’un bon sourire comme le sien ouvre de nombreuses portes. Il a vécu en Angleterre et a été avec de nombreuses filles étrangères, mais il dit qu’il cherche maintenant une femme de son pays parce qu’il pense que les barrières linguistiques sont très difficiles à surmonter dans le domaine de l’amour. Il a une famille qu’il adore et affirme que sa future petite amie doit d’abord passer l’examen de sa mère, sa grand-mère, sa sœur … et son chat, qu’il a tatoué sur sa poitrine.

De plus, il se définit comme passionné, bohème, rêveur et romantique, bien qu’il avoue ne jamais être tombé amoureux; avec son inséparable guitare.

Jesús, 28 ans: Málaga, secrétaire en clinique dentaire (Photo: Atresmedia)

BEA, 29 ANS: BARCELONE, ASSISTANT MAGICIEN

Bea est une fille catalane d’origine africaine; son père vient de Guinée Conakry et elle est très liée à ses racines et déclare qu’à l’avenir elle aimerait s’impliquer dans un projet de coopération avec le pays de son père. Elle est passée d’avoir de nombreuses insécurités, dans son enfance et son adolescence par peur de ne pas s’intégrer, à conquérir le monde … parce que maintenant Bea est une fille aventureuse qui ne peut pas rester immobile.

En amour, elle considère qu’elle n’a pas eu de chance et en bonne Balance, elle a fantasmé sur une vie romantique dans le pur style Disney, mais il ne faut pas longtemps pour remettre les pieds sur terre et se retrouver face à face avec réalité. Elle travaille actuellement avec bonheur en tant qu’assistante au Pop Magician et croit fermement en la magie de l’amour.

Bea, 29 ans: Barcelone, assistante du magicien (Photo: Atresmedia)

JOSÉ, 30 ANS: MADRID, ARCHITECTE TECHNIQUE ET OPPOSANT AUX POMPIERS

José admet qu’il aime flirter et conquérir plus que les relations elles-mêmes. Il affirme que, bien qu’il ait rencontré de nombreuses filles, il n’en trouve aucune à qui il puisse qualifier la «femme de sa vie». Son partenaire de référence est ses parents qui sont ensemble depuis qu’elle a 16 ans et qu’elle espère trouver en « L’île d’amour»À la femme avec qui fonder une famille.

Il aime les filles coquettes, très féminines et sans complexes. C’est positif, ça n’a pas honte et ça s’adapte facilement à toute coexistence. Il explique sa nature ouverte car dans son enfance, il a vécu dans plusieurs villes espagnoles et a vécu au Brésil pendant deux ans.

José, 30 ans: Madrid, architecte technique et adversaire des pompiers (Photo: Atresmedia)

CARLA, 27 ANS: SANTA CRUZ DE TENERIFE, COMMERCIAL

En plus d’être gaie, amicale et sincère, Carla est une personne qui se donne beaucoup dans les relations au point de s’oublier. Elle se définit comme présomptueuse, travailleuse, jalouse et avec beaucoup de caractère.

Elle s’intéresse aux mecs bien habillés, chevaleresques et stylés, mais elle indique qu’elle se retrouve toujours avec des méchants tatoués, car si quelque chose caractérise le CV sentimental de Carla, il trébuche mille fois sur la même pierre.

Elle se définit comme traditionnelle et prétend être le contraire d’une aventure d’un soir; L’homme qui veut conquérir cet insulaire doit travailler dur, la traiter comme une princesse et, surtout, être très sincère, car les mauvaises expériences amoureuses dans le passé l’ont rendu très méfiant.

Carla, 27 ans: Santa Cruz de Tenerife, publicité (Photo: Atresmedia)

MOURE, 28 ANS: MADRID, SPEED ATHLÈTE

Sa passion pour le sport, ainsi que ses efforts et sa ténacité, ont permis à cet homme de Madrid d’atteindre l’objectif qu’il s’était fixé depuis son plus jeune âge: être un athlète d’élite. Récemment couronné de bronze au Championnat d’Espagne, il affirme que son rêve serait de devenir olympien. Focalisé sur le sport depuis des années, il n’a pas eu le temps de s’aimer, mais maintenant il cherche à riposter « L’île d’amour».

Il reconnaît qu’il a un côté geek et se déclare amoureux du manga; Il cherche une fille qui sait faire des tresses, joue du piano et qui respecte ce côté enfantin et fantaisiste qu’il prétend avoir et que, pendant de nombreuses années qui passent, il ne veut pas perdre.

Moure, 28 ans: Madrid, athlète sprinter (Photo: Atresmedia)

ADELE, 20 ANS: RESIDENT MILANAIS A TENERIFE, A CHARGE

Adele a une devise qui a été tatouée sur son dos: «ce qui ne tue pas vous rend plus fort». Elle se décrit comme une guerrière et indique que ses goûts sont « très masculins » (kick-boxing, voitures, sports extrêmes) et que cela peut être un avantage en « L’île d’amour»En compétition avec les« petites princesses »typiques pour un garçon. Malgré cette apparente dureté, Adele cache un cœur très attachant qui fond lorsqu’elle se souvient du sien, en particulier de sa «nonna» qui vit en Italie et qui a récemment vaincu le coronavirus. Pour cette italienne explosive, la nouvelle de la sortie médicale de sa grand-mère a été le meilleur moment de sa courte vie.

Centrée sur le passé dans des relations superficielles, elle cherche maintenant quelque chose de plus qu’un physicien pour tomber amoureux; vous avez besoin d’un partenaire pour partager la folie, les aventures et les moments pleins d’adrénaline.

Adele, 20 ans: résidente milanaise à Tenerife, vendeuse (Photo: Atresmedia)

MIGUEL, 24 ANS: UNE CORUÑA, ÉLECTRICIEN

Miguel croit que son sourire et sa taille sont ses armes irrésistibles de séduction et affirme que, s’il le propose, il n’y a pas de fille qui ne craque pour ses charmes; Il se définit comme têtu à la fois dans la vie et dans l’amour, mais reconnaît que, bien qu’il donne tout au début de la relation, il peut se décourager s’il est débordé et ses ailes coupées.

Passionné de lecture sur la croissance personnelle, accro à l’empanada de son pays et doté d’un grand sens de l’humour, ce Galicien est prêt à trouver dans ‘L’île d’amour‘à la femme de sa vie.

Miguel, 24 ans: A Coruña, électricien (Photo: Atresmedia)

FIONA, 29 ANS: BILBAO / IRLANDE, PROFESSEUR D’ANGLAIS

Fiona est irlandaise du côté de son père et espagnole du côté de sa mère, née au Pays basque. Elle se considère plus irlandaise que basque parce qu’elle a grandi là-bas, même si, d’après son accent, on pourrait dire qu’elle a vécu à Bilbao toute sa vie.

Actuellement, elle réside dans la capitale basque où elle travaille comme professeur d’anglais à l’académie de sa mère. Il aime vraiment enseigner aux enfants et aux personnes âgées. Parmi ses passe-temps figurent le théâtre, le chant et le mannequinat. En amour, ça ne s’est pas très bien passé. Elle a eu une relation de trois ans qui s’est mal terminée et depuis, elle est célibataire depuis deux ans parce qu’elle ne trouve personne pour la combler. Elle se définit comme une fille extravertie, drôle et pas jalouse car elle est très sûre d’elle-même. Elle recherche un garçon romantique qui la rend heureuse et en qui elle peut avoir pleinement confiance.

Fiona, 29 ans: Bilbao / Irlande, professeur d’anglais (Photo: Atresmedia)

SAÚL, 26 ANS: PAMPLONA, FORMATEUR PERSONNEL

Saúl a quitté son domicile à 18 ans pour étudier à León, puis travailler comme entraîneur personnel à Ibiza, Milan, Malte, Barcelone ou Madrid. Après des années, à parcourir le monde à la fois pour le plaisir et le travail et à rencontrer toutes sortes de filles, cette Navarraise croit que le moment est venu de tomber amoureux et de miser fortement sur une relation.

Il affirme que flirter est facile grâce à son physique mais qu’il cherche maintenant une fille pour faire des plans dimanche de « film, couverture, bonbons … et tout ce qui arrive ». Bien qu’il ait connu les endroits les plus exotiques, ce globe-trotter n’oublie pas ses origines et prétend qu’il manque la vie tranquille dans la petite ville de la périphérie de Pampelune où il a grandi.