“Love Island” Jour 6: “Bachelor” Nathalia arrive comme une nouvelle grenade

06/09/2020 23h45

Wow, cette fois, il y a une offre de femmes qui fait plus que justice à une grenade. Nathalia Goncalves Miranda, connue de “The” Bachelor “est la nouvelle grenade super chaude.

Pendant ce temps, Henrik et Aurelia se disputent. Choisir son couple Aurelia comme la femme islandaise «la plus authentique» se retourne vraiment contre lui!

“Je suis désolé”

Le directeur de l’hôtel chic ne veut plus rien avoir à faire avec lui. L’élève va-t-il adoucir les vagues? «En fait, je voulais te dire de si belles choses, mais j’ai tellement merdé,» rampe Henrik quand Aurelia accepte enfin de lui parler.

«Je ne sais pas ce qui n’allait pas avec moi. Je suis vraiment désolée! »Avec des lunettes de soleil et une mine mortelle, Aurelia écoute en silence. Elle ne rend pas l’étreinte d’Henrik.

Elle lui pardonne

Puis il jaillit de sa colère: «C’est tout ce que tu as à me dire!» Ressenti 100 «Je suis désolé» plus tard, la jeune fille de 23 ans devient douce et murmure: «C’est bon!

Tous deux s’allongent en se câlinant sur le lit. «Fille sexy», souffle Henrik. Et puis les deux s’embrassent d’abord doucement et amoureusement puis profondément …

Nathalia arrive

La grenade suivante est juste au coin de la rue et s’appelle Nathalia. Elle était candidate pour “The Bachelor” en 2019 et se disputait le cœur d’Andrej Mangold.

«Avec mes manières douces et mon apparence, je rends les hommes fous», annonce l’employé de production de Halle, 26 ans.

Vous pouvez voir comment le fougueux Brésilien remue le groupe masculin demain sur «Love Island» à 22h15. Attention les filles, la compétition ne dort jamais et tombe dans certains des schémas de proie des hommes. “Love Island – flirts chauds et vrai amour”, diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.