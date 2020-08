Love Death and Robots Saison 2 – La suite pourra-t-elle gagner autant de popularité que la première?

Love, Death, and Robots de Tim Miller et David Fincher, une collection adulte vivifiée de séries, a fait ses débuts sur Netflix le 15 mars 2019. Il a rapidement suscité une solide réaction de la part des observateurs. Il y avait une tonne d’adoration de certains quartiers, avec des tonnes de reconnaissance pour les styles d’activité fluctuants et certains des épisodes qui méritent légitimement des acclamations, tels que Beyond the Aquila Rift, Three Robots et Ice Age.

Quoi qu’il en soit, la façon dont l’amour, la mort et les robots utilisent le corps des femmes dans une partie des histoires est troublante.

Ce n’est certainement pas ce que tout le monde préfère. Pourtant, les fans de la série devront réaliser ce qui se profile à l’horizon pour Love, Death, and Robots Season 2 – la portée de styles animés couvrant des histoires sur des sujets en développement, tels que l’ultraviolence, la sexualité et les félins diaboliques, aux côtés de groupes de robots.

Netflix n’a pas confirmé si la série reviendrait pour une saison ultérieure. Donc en ce moment, votre conjecture est vraiment dans la même classe que la nôtre. Dans tous les cas, gardez vos yeux sur cette page pour toute nouvelle bribe de données.

Il n’y a pas eu de déclaration officielle sur l’effet d’une pandémie sur le travail de création. Une livraison fin 2020 est encore une chance. Quoi qu’il en soit, une date de livraison mi-2021 devrait être notre pari le plus sûr en ce moment.

Mises à jour supplémentaires

Tim Miller et David Fincher ont créé la saison 1. La première saison de l’émission compte 18 scènes courtes. Ils ont couru des expériences spatiales aux légendes médiévales de Dracula. Cela a poussé l’activité avec chaque scène incroyable.

Il a fait beaucoup de buzz sur le web après sa sortie. Cela a apporté de la vivacité sur le thème des adultes et de l’inquiétude sur la norme à plaisanter par les individus. Cela résume ce que la saison 2 est censée apporter.

J’ai besoin de ça ..umm love death and robots season 2 @netflix pic.twitter.com/l5IDmb72nE – Tsu (@KaleKaimera) 23 juin 2020

La parcelle

Voici comment, le co-créateur de Love Death Robots, Tim Miller, a parlé de son aventure fantastique: «Il combine mon amour de l’animation et des histoires incroyables. Les films de minuit, les bandes dessinées, les livres et les magazines de fiction fantastique m’inspirent depuis des décennies, mais ils ont été relégués dans la culture marginale des geeks et des nerds. Je suis tellement excité que le paysage créatif ait finalement suffisamment changé pour l’animation sur le thème des adultes ».

