L’ouverture de Tokyo 2020 a oublié l’anime

La culture japonaise Il a de nombreux symboles qui le rendent célèbre dans le monde, de sa discipline aux dernières avancées technologiques. Parmi ces icônes, il y en avait une qui s’est démarquée dans l’industrie du divertissement et a traversé des générations entières : l’Anime. Par conséquent, les fans s’attendaient à une référence aux dessins animés lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et ils ont été déçus de ne pas les trouver. Découvrez les meilleures réactions !

La soirée d’ouverture des Jeux Olympiques. a eu lieu ce vendredi dans le Nouveau stade olympique de Tokyo, construit sur l’ancien stade national, qui a été démoli en 2015. L’événement a été fortement conditionné par la pandémie de coronavirus, car il n’y avait pas de public dans les tribunes et de nombreux athlètes ont préféré ne pas y assister en raison du risque de contagion.

Cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020 (Getty)



C’est pourquoi les organisateurs ont pensé des présentations avec une forte composante visuelle et technologique, concentré pour être diffusé à la télévision. Les performances sur le stade ils ont raconté l’histoire du Japon, où abondait la couleur rouge, une des couleurs qui composent le drapeau du pays hôte.

Parmi les détails les plus importants se sont démarqués des anneaux olympiques géants et un Hommage à la mémoire de toutes les victimes laissées par le coronavirus dans le monde. Cependant, il n’y avait aucune référence à un composant pour lequel le Japon est internationalement reconnu comme anime. Des personnages célèbres comme Pikachu, boule de dragon, Naruto et Oliver Atom ils ont raté le rendez-vous.

Le seul clin d’oeil est Miraitowa: la mascotte officielle des Jeux qui est inspiré des dessins animés japonais. C’est un être anthropomorphe qui se définit comme un animal de compagnie joyeux et athlétique avec un grand sens de l’intégrité. Il a également la capacité de se téléporter n’importe où instantanément.

Fait intéressant, la référence à un personnage emblématique comme Les frères Mario Il a été remis lors de la cérémonie de clôture du Jeux olympiques de Rio 2016. A cette occasion, les organisateurs l’ont choisi pour représenter le Japon. Cependant, cinq ans plus tard, ils ont oublié.

Réactions et mèmes des fans d’anime pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020