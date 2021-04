Lotte Dutty Free: comment s’inscrire pour regarder le concert avec BTS

Concert familial gratuit Lotte Dutty 2021 est le prochain événement virtuel qui peut être vu gratuitement. Groupes tels que Super Junior D&E, TWICE, ITZY, TXT et bien sûr, Bts, le groupe K-Pop sud-coréen du moment. Pour profiter du spectacle en ligne vous aurez besoin de l’exigence d’une inscription préalable sur leur site Web, et c’est pourquoi nous allons vous montrer ici comment procéder. Vous avez le temps de vous inscrire jusqu’au 15 mai!

+ Comment s’inscrire à Lotte Dutty Free

La première chose à faire est d’accéder à leur site Web, qui vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien. Cela vous mènera à un écran avec deux options, où vous sélectionnerez « Pour un abonnement Lotte Duty Free ». Sur le site, vous accepterez les termes et conditions, et vous devrez vérifier votre Email

Après avoir attendu une clé de vérification, vous remplissez un formulaire avec vos données personnelles, et il n’est pas nécessaire d’ajouter votre téléphone portable ou votre passeport. Ils vous demanderont combien de temps vous souhaitez que le site conserve vos informations et également vous devez choisir les moyens par lesquels ils doivent vous contacter, et vous devez sélectionner « Par e-mail ». Appuyez sur « S’inscrire » et le tour est joué, vous avez déjà votre compte pour pouvoir vous inscrire à l’événement.







+ Comment s’inscrire au concert

Pour vous inscrire à l’événement Lotte Duty Free, vous vous rendrez sur ce lien, qui vous mènera à une page avec l’affiche officielle. Une fois là-bas, vous cliquerez sur le bouton rose qui dit « Faire une demande d’admission au concert ». Vous obtiendrez une fenêtre « Application de concert familial », où vous entrerez avec le compte créé précédemment et après avoir donné «J’accepte» à tout et enfin «Appliquer», vous serez confirmé.

IMPORTANT: un jour avant le concert Vous recevrez un e-mail avec le code de votre billet pour l’événement. Tout ce que tu dois faire est entrez le compte Lotte Duty Free sur TikTok, choisissez dans quelle langue vous préférez regarder l’émission et entrez le code reçu. Et voila, il ne reste plus qu’à profiter du BTS!

+ Quand aura lieu le concert familial Lotte Duty Free 2021?

Avec les étapes que nous avons spécifiées, vous pourrez accéder au grand événement, avec les présentations de BTS, Super Junior D&E, TWICE, ITZY et TXT les Mercredi 26 mai.

+ Quelle heure sera-t-il?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 02:00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur: 03:00

Chili, Bolivie, Venezuela, Porto Rico et République dominicaine: 04:00

Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay: 05h00

Espagne: 09h00