Lost : le détail que vous n’avez sûrement pas remarqué sur l’Initiative Dharma

Curiosités

La série créée par Damon Lindeloff et JJ Abrams a été diffusée entre 2004 et 2010. Elle a l’une des fins les plus controversées de l’histoire.

©IMDBPerdu.

Malgré l’une des fins les plus discutables de l’histoire, bien avant Jeu des trônes il gagnera la haine de ses fans pour sa fermeture, perdu est l’une des meilleures productions jamais vues sur le petit écran. La fiction créée par JJ Abrams et Damon Lindeloff Il a été diffusé entre 2004 et 2010, tout au long de six saisons pleines de mystère. C’est la série qui a changé notre façon de regarder la télévision, avec l’apparition des premiers forums de discussion en ligne et les fameux cliffhangers qui nous ont donné envie d’en voir plus.

perdu avait plusieurs inconnues qui se sont plantées tout au long du développement de ses six livraisons, dont certaines ont été résolues et beaucoup d’autres qui ont été laissées à la libre interprétation. Sans parler de la fin qui laisse encore à ce jour deux camps : ceux qui disent qu’ils sont morts depuis le début et ceux qui disent qu’ils ne sont pas vraiment morts jusqu’à la fin (dans le sondage en fin d’article vous pourrez dire lequel côté où vous vous trouvez).

Il y avait aussi des détails qui n’ont été découverts que par les fans les plus attentifs, qui ont vu la série mille fois, et bien d’autres qui sont passés quelque peu inaperçus. L’un d’eux avait pour protagoniste le scientifique qui dirigeait l’Initiative du Dharmaconnu sous divers faux noms tels que Bougie Marvin mais dont le nom d’origine était pierre chang. Il est à noter qu’il était aussi le père de Milliers.

Un des détails sur pierre chang a été dévoilé par l’acteur François Chau dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé. « Quand ils ont commencé à le faire, la seule description du personnage… Je pense qu’ils ne voulaient pas… Ils n’étaient pas encore sûrs. Sa main… il avait une prothèse de main ou quelque chose comme ça. Alors ils ont mis du maquillage sur ma main pour que, je ne sais pas, ça ressemble à du plastique ou quelque chose comme ça, au cas où ils voudraient le montrer. Mais la plupart du temps, je le mettais dans ma poche et je faisais juste un geste d’une main. C’était donc la seule description du personnage. ». Puis, il nota : «Si vous l’avez regardé jusqu’à la saison cinq, je pense qu’ils l’expliquent en quelque sorte. Il l’écrase avec une machine ou quelque chose comme ça. Jusqu’à la fin. Mais c’était tout. ».

+Pourquoi a-t-il changé de nom Pierre Chang

L’une des grandes inconnues autour du scientifique de l’Initiative du Dharma cela avait à voir avec le nombre de noms qu’il portait tout au long de la série. Comme expliqué dans les extras que l’on peut voir dans le coffret de perdu avec toute la collection d’épisodes, il y a une raison logique derrière ce changement. Cela a à voir avec la possibilité de maintenir l’anonymat au cas où une personne impliquée voudrait partir à sa recherche. On imagine facilement Desmond vouloir lui arracher les yeux après tout ce qu’ils lui ont fait souffrir, non ?

