« Lost », « 24 » et plus arriveront à Disney + le mois prochain

Une foule de nouveaux programmes ont été annoncés au service de transmission par Disney + dans Février.

Les goûts de « Lost », « 24 » et « How I Met Your Mother » sera disponible pour diffusion dans la nouvelle section Étoile du service, que le 23 févrieroy promet de «doubler la quantité de contenu disponible à regarder sur Disney +».

Il est également prévu que des séries telles que «Desperate Housewives», «Prision Break», «The X Files», «Atlanta», «Black-ish» et «une section de titres» de la franchise « Die-Hard ».

Le mois passé, Il a été révélé que les dépenses les plus élevées de Disney dans le contenu aura un coût pour les abonnés, et la société a annoncé que les utilisateurs devront payer plus par mois pour le service en 2021.

Fans de Disney + aux États-Unis ils paieront 1 € de plus à partir du 23 février, Disney + est maintenant disponible au Mexique.