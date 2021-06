Lors du centrage du logo Atari sur un jeu d’arcade, les joueurs pouvaient jouer gratuitement

Atari a été l’une des sociétés pionnières dans ce domaine des jeux vidéo. La société de Nolan Bushnell est à blâmer pour des jeux comme ‘Pong’, ‘Asteroids’, ‘une version de Pac-Man’, ‘Defender’ ou’Tempête‘, un titre lancé en 1981 alors que Warner avait déjà racheté la société. L’idée avec ‘Tempest’ était de créer un ‘Space Invaders’ à la première personne, essayant ainsi de revenir l’énorme succès des jeux d’arcade de ‘Space Invaders’.

Le jeu a été développé par Dave Theurer, qui a également développé ‘Missile Comand’. Il est arrivé chez Atari en 1976 et n’était pas seulement une personne très créative, mais aussi très perfectionniste. C’était tellement perfectionniste pour vouloir que tout soit parfait, il a fini par créer un bug cela a affecté le modèle économique des salles d’arcade : les joueurs étaient éphémères et mettaient beaucoup de pièces. Le motif? Centrez le logo Atari.

Un bug inattendu qui a donné des jeux

Le développement de Tempête a duré environ un an et le jeu faisait 21 ko. C’est marrant comme les choses ont changé, non ? Il existe désormais des mises à jour de 84 Go pour les jeux vidéo sur console. Le jeu était contrôlé par un bouton et était initialement en noir et blanc. Cependant, Theurer a décidé d’utiliser le générateur de graphique XY couleur, malgré le fait que la technologie était relativement nouvelle et donc pas très stable.

Les premiers moniteurs XY sont devenus assez chauds, au point que Theurer lui-même raconte dans le livre ‘La grande histoire des jeux vidéo’ (7,59 euros) qu’il a atteint faire fondre les soudures de certaines résistances d’une carte informatique lors de son développement. « Ces moniteurs couleur XY n’étaient pas fiables. Ils posaient problème pendant les phases de test et ils ont continué à l’être après, dans les halls. Ils n’ont pas duré longtemps », a déclaré le développeur.

Une fois le jeu terminé, Theurer s’est rendu compte que le logo Atari n’était pas parfaitement centré sur l’écran, il a donc décidé de le centrer. La ROM du jeu a été distribuée et a été un énorme succès, mais les plaintes ne se sont pas fait attendre. D’une part, les machines tombaient souvent en panne parce que les moniteurs XY étaient un peu comme ça. D’autre part, les joueurs avaient trouvé la façon de jouer gratuitement.

Comme toute personne sensée le ferait, Theurer a imputé ce « bug » au matériel, dont nous savons déjà qu’il était instable, mais la vérité est que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le coupable était lui et lui seul. ‘Tempête’ avait un système anti-copie qui analysait la position des objets sur l’écran et il arrêterait de reproduire l’image si quelque chose n’était pas à sa place. Vous souvenez-vous qu’il a déplacé le logo Atari pour le centrer ? Eh bien, ce changement esthétique absurde a fait échouer le code du jeu.

Si un joueur obtient un score de XXYYZZ points, XX étant supérieur à 16, YY compris entre 20 et 60 et ZZ 06, 11, 12, 16, 17 ou 18, le jeu donnait automatiquement 40 crédits, soit 40 jeux gratuits. Si ZZ avait 48 ans, cela a également donné 255 vies supplémentaires. Evidemment, le bug n’y est pas resté éternellement, il a été supprimé dans la ROM 217.

Certains utilisateurs racontent dans les forums d’arcade qu’ils ont exploité ce bug pour jouer gratuitement, mais que les propriétaires des lieux ont été attentifs et les ont contraints à arrêter de jouer. D’autres utilisateurs disent qu’à certaines occasions, le propriétaire est venu effacer la ROM pour empêcher les gens de jouer. Une histoire des plus curieuses, sans aucun doute.