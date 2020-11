Lors de l’audition du comité judiciaire, les sénateurs visent plus nettement Facebook et Twitter

Le New York Times18 nov.2020 06:44:32 IST

Les sénateurs ont critiqué mardi les directeurs généraux de Facebook et de Twitter pour la manière dont les services ont géré la désinformation autour de l’élection, montrant leur soutien bipartisan à la modification d’une loi qui protège les entreprises contre les poursuites.

Lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat qui a duré plus de quatre heures, les législateurs ont forcé Mark Zuckerberg de Facebook et Jack Dorsey de Twitter à défendre les efforts de leurs entreprises pour limiter la propagation de fausses informations sur le vote et les résultats des élections. Les républicains ont accusé les entreprises de censurer les voix conservatrices tandis que les démocrates se plaignaient d’une vague continue de haine et de désinformation en ligne.

C’était la deuxième fois en trois semaines que Zuckerberg et Dorsey témoignaient devant le Congrès. Mais contrairement à l’audience précédente, les législateurs ont approfondi mardi les pratiques des entreprises en matière de modération de contenu et ont présenté un programme législatif qui pourrait restreindre les plates-formes.

«Je m’attends pleinement à ce que le Congrès agisse lors du prochain Congrès pour que nous produisions un résultat», a déclaré le sénateur Tom Tillis, R-Caroline du Nord.

Parmi les faits saillants de l’audience:

Les législateurs expliquent comment Facebook et Twitter modèrent le contenu

Une grande partie de la discussion lors de l’audience a porté sur les détails de la façon dont Facebook et Twitter mènent le processus de modération des milliards de contenus régulièrement publiés sur leurs réseaux.

Les démocrates et les républicains se sont concentrés sur la question, selon un décompte de Le New York Times. Sur 127 questions au total, plus de la moitié – soit 67 – concernaient la modération du contenu. Les démocrates ont posé 12 questions visant à savoir comment Facebook et Twitter pourraient accroître leurs efforts de modération autour de sujets tels que le discours de haine, tandis que les républicains ont posé 37 questions sur les raisons pour lesquelles certains points de vue étaient censurés en ligne et comment la modération du contenu pourrait être diminuée dans certains domaines, selon le décompte. . (Le reste des questions sur la modération du contenu n’indiquait pas un désir clair de plus ou moins de modération.)

Les démocrates appellent à plus de réglementation de l’industrie technologique

Les démocrates n’ont montré aucun signe d’abandon des critiques de Facebook et de Twitter lors de l’audience, malgré les efforts accrus des entreprises pour agir sur la désinformation lors des récentes élections.

Au lieu de cela, plusieurs législateurs démocrates ont blâmé Zuckerberg et Dorsey pour une vague de discours de haine et de désinformation électorale après les élections. Ils ont souligné les commentaires sur Facebook de Steve Bannon, un ancien conseiller principal du président Donald Trump, qui a appelé à la décapitation du Dr Anthony Fauci, et des publications sur et des groupes Facebook qui diffusent de fausses théories du complot sur la fraude électorale.

«Je pense que vous pouvez et devez faire mieux», a déclaré le sénateur Patrick Leahy, du D-Vermont.

Plusieurs démocrates ont appelé à une série de lois visant le secteur de la technologie. Le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, par exemple, a appelé à des lois plus strictes sur la confidentialité des données, à des modifications de la loi qui confère aux entreprises une protection juridique pour le contenu publié par les utilisateurs, connue sous le nom de section 230 de la loi sur la décence des communications, et à une plus grande action antitrust.

« Vous avez construit des outils terrifiants de persuasion et de manipulation – avec un pouvoir dépassant de loin les barons voleurs du dernier âge d’or », a déclaré Blumenthal. «Vous avez gagné énormément d’argent en extrayant des données sur notre vie privée et en promouvant le discours de haine et la répression des électeurs.»

Plusieurs membres démocrates ont signalé des appels à la violence et des manifestations sur les plates-formes des entreprises après les élections. Certains groupes pro-Trump se sont organisés sur Facebook pour arrêter le décompte des votes dans certains États, par exemple, avant que les groupes ne soient supprimés.

Zuckerberg a promis d’être vigilant.

« Je suis très inquiet à ce sujet, en particulier toute désinformation qui pourrait inciter à la violence dans une période aussi instable que celle-ci », a déclaré Zuckerberg.

Les républicains se plaignent de partialité

Les membres républicains du comité ont attaqué le pouvoir des entreprises de médias sociaux de modérer le contenu sur leurs plates-formes, les accusant de faire des appels politiquement biaisés tout en se cachant derrière un bouclier de responsabilité vieux de plusieurs décennies.

«Je ne veux pas que le gouvernement reprenne la tâche de dire aux États-Unis quels tweets sont légitimes et ce qui ne le sont pas», a déclaré le président du panel, le sénateur Lindsey Graham, R-Caroline du Sud, «mais quand vous avez des entreprises qui ont le pouvoir gouvernement, ont beaucoup plus de pouvoir que les médias traditionnels, quelque chose doit donner.

Trump et ses alliés ont passé des années à attaquer les plates-formes de la Silicon Valley pour ce qu’ils disent être un parti pris contre les conservateurs, soulignant la politique libérale des employés des entreprises et les exemples de modération qui ont affecté les républicains ou les médias conservateurs. Les preuves de ces affirmations ont toujours été anecdotiques, et de nombreuses personnalités de droite ont construit de grands suiveurs en ligne.

Les républicains ont passé une grande partie de leur temps à se concentrer sur les décisions individuelles prises par les entreprises. Graham s’est opposé à la façon dont Twitter et Facebook avaient initialement limité la portée d’un New York Post article sur Hunter Biden, le fils du président élu Joe Biden. L’article a incité le comité à exiger que les directeurs généraux des deux sociétés témoignent.

Zuckerberg et Dorsey ont déclaré que si leurs entreprises avaient parfois commis des erreurs, leurs politiques étaient justes et soutenaient les meilleurs intérêts de leurs utilisateurs.

Comment Twitter et Facebook prévoient de gérer les comptes de Trump lorsqu’il quittera ses fonctions

De nombreux dirigeants mondiaux ont généralement une plus grande latitude sur Twitter et Facebook, car leurs commentaires et leurs publications sont considérés comme des discours politiques relevant de l’intérêt public. Mais qu’adviendra-t-il des comptes de Trump sur les plateformes de réseaux sociaux lorsqu’il quittera ses fonctions?

Dorsey a déclaré que la société ne ferait plus d’exception politique pour Trump après son départ de ses fonctions en janvier. À l’époque de Trump en tant que leader mondial, Twitter lui a permis de publier du contenu qui enfreignait ses règles, bien qu’il ait commencé à ajouter des étiquettes à certains des tweets à partir de mai pour indiquer que les messages étaient contestés ou glorifiaient la violence.

«Si un compte n’est soudainement plus un leader mondial, cette politique particulière disparaît», a déclaré Dorsey.

En revanche, Zuckerberg a déclaré lors de l’audience que Facebook ne changerait pas la façon dont il modère Trump lorsqu’il quittera ses fonctions. Depuis le jour du scrutin, Facebook a étiqueté quelques-uns des messages de Trump et a orienté les utilisateurs vers des informations précises sur les résultats des élections, mais il adopte généralement une approche non participative.

Le bouclier juridique de Tech attire un examen approfondi

La loi qui protège légalement les plates-formes en ligne de toute responsabilité pour ce que leurs utilisateurs publient a longtemps été mentionnée par les législateurs comme une cible potentielle de réforme.

Pourtant, en fin de compte, le débat sur l’article 230 a abouti à un minimum de discussions concrètes. Pas mardi.

Les législateurs ont abordé l’article 230 différemment dès le départ. Ils ont commencé par un appel bipartisan à changer le bouclier juridique de «l’oie d’or», avec un accent substantiel sur la législation qui occupera probablement une place centrale au prochain Congrès.

Graham a ouvert l’audience en visant directement le bouclier juridique.

«Nous devons trouver un moyen lorsque Twitter et Facebook décident de ce qui est fiable et de ce qui ne l’est pas, de ce qu’il faut suivre et de ce qu’il faut éviter, qu’il y ait de la transparence dans le système», a déclaré Graham. «L’article 230 doit être modifié car nous ne pouvons pas y arriver sans changement.»

Les démocrates ont convenu que la loi devait être réformée, mais ils ont adopté une position opposée sur les raisons. Les démocrates ont déclaré que l’article 230 avait provoqué la désinformation et la haine sur les sites de médias sociaux.

«Le changement va venir. Pas de question. Et j’ai l’intention d’amener une réforme agressive à 230 », a déclaré Blumenthal dans ses remarques liminaires. Blumenthal était l’un des principaux partisans de la première réforme de l’article 230, en 2018, qui rendait les plateformes responsables de l’hébergement sciemment du contenu sur le trafic sexuel.

L’audience, en chiffres.

Les républicains ont posé 72 questions aux directeurs généraux, dont 53 concernaient la manière dont ils modèrent le contenu sur leurs plateformes de médias sociaux. Les sénateurs républicains se sont particulièrement intéressés à la manière dont Twitter et Facebook pourraient utiliser moins de modération, avec 37 questions sur la censure des voix conservatrices et la composition idéologique de leurs effectifs.

Les démocrates ont posé 14 questions sur la modération du contenu, mais la plupart d’entre elles se sont concentrées sur la question de savoir si une plus grande modération pouvait aider à prévenir la propagation du discours de haine et de la violence.

Zuckerberg a répondu à la majorité des demandes avec 71, et Dorsey a posé 56 questions.

