Lorde confirme que son troisième album sera disponible « très bientôt »

Après son retour triomphal sur la scène musicale hier avec « Solar Power », Lorde a confirmé à travers une lettre adressée à ses fans que son troisième album studio tant attendu est prêt pour sa sortie imminente, notant que ce matériel dont il s’inspire » monde naturel. »

Lorde aurait anticipé le lancement de cette nouvelle chanson la semaine dernière, présentant une vidéo co-réalisée avec Joel Kefali, qui a collaboré avec la chanteuse en tant que réalisateur pour « Royals », un clip vidéo de son premier single, présentant à cette occasion avec un en maillot de bain jaune, dansant sur la plage dans un environnement entièrement tropicalisé.

« Il y a quelqu’un que je veux que vous rencontriez », dit Lorde dans une lettre qui a été envoyée à ses fans par e-mail. « Ses pieds sont nus tout le temps. Elle est sexy, joueuse, sauvage et libre. C’est une fille moderne dans un bikini fait de matière morte, en contact avec son passé et son avenir, vibrant au plus haut niveau quand arrive l’été. Sa peau brille, ses amants sont nombreux. Je suis complètement obsédé par elle et bientôt vous le serez aussi. »

C’est mon divin plaisir de vous présenter enfin mon troisième album studio, SOLAR POWER.

Dans la lettre adressée à ses fans, Lorde a partagé quelques détails sur l’inspiration derrière ce matériel, notant que l’album est « une célébration du monde naturel, une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’ai quand je suis à l’étranger ».

Dans les moments de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à respirer et à m’accorder. C’est ce qui s’est avéré.

« Nous ne [have a date yet]. c’est un peu un truc d’été américain, c’est tout ce que je peux dire pour le moment. Il y a un album, il arrive dans un futur très proche… »- @lorde sur si #Énergie solaire l’album a une date de sortie #LordeOnZM -ZMonline (@ZMonline)

11 juin 2021





« Solar Power » a été écrit et produit par Lorde en collaboration avec Jack Antonoff, et est décrit par le chanteur comme « cette énergie contagieuse de l’été qui nous envahit tous ». Sa vidéo a été réalisée en collaboration avec sa famille et ses amis sur une plage en Nouvelle-Zélande et il assure avoir caché quelques indices tout au long de la séquence.

Bien que Lorde n’ait pas de date de sortie officielle pour ce nouveau matériel pour le moment, elle a confirmé à la station de radio néo-zélandaise ZMOnline que l’album atteindra le public « dans un avenir très proche ».