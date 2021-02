L’ONU dénonce 10 ans de crimes de guerre en Syrie

La Mission d’enquête des Nations Unies (ONU) en Syrie a présenté jeudi (18) un rapport «sur dix ans de crimes de guerre» dans le pays, pratiqués par toutes les factions, avec l’aide de «la négligence internationale».

Le rapport est le 33e document de la mission d’enquête et sera officiellement présenté au Conseil des droits de l’homme de l’ONU le 11 mars, juste avant la date qui marque les 10 ans du conflit syrien.

Le document indique que la guerre a contraint la moitié de la population du pays à quitter son lieu de résidence et condamne l’extrême pauvreté qui frappe six citoyens sur dix du pays.

« Les enfants, femmes et hommes syriens ont payé le prix imposé par un régime autoritaire qui a agi violemment pour neutraliser la dissidence, tandis que l’opportunisme de certains acteurs étrangers, à travers le financement, les armes et autres ‘influences’, a allumé un incendie auquel le monde était limité. voir », a déclaré le président de la mission, le Brésilien Paulo Pinheiro.

Le document de 31 pages montre que depuis mars 2011, la population civile a subi des abus qui, dans certains cas, constituent des «crimes de guerre, contre l’humanité et autres crimes internationaux, y compris le génocide».

Le rapport souligne que le régime de Bashar al Assad a profité de la prétendue lutte contre le terrorisme pour bombarder sans discrimination des cibles civiles, notamment des hôpitaux, des installations médicales, des écoles et des tentes de réfugiés. Les attaques contre les journalistes « sont l’un des objectifs prioritaires du régime d’Al Assad ».

Selon les Nations Unies, des attaques contre des civils ont également été menées par d’autres interventions dans le conflit, comme le groupe radical État islamique, les milices kurdes, l’alliance islamique Hayat Tharir al Sham (l’ancien Frente al Nusra) ou la coalition soutenue par les États-Unis.

D’autres crimes qui sont documentés par l’ONU incluent le pillage, les attaques contre le patrimoine culturel (en particulier par l’État islamique, «mais pas exclusivement»), les sièges de villes ou les blocs d’aide humanitaire.

Sur les 22 millions de personnes qui habitaient la Syrie avant la guerre, plus de 11,5 millions sont déplacées et 5 millions sont des réfugiés dans d’autres pays, principalement en Turquie, en Jordanie, au Liban et en Égypte.

Le rapport se termine par une nouvelle demande de cessez-le-feu permanent, sous la supervision du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que la défense des poursuites judiciaires pour les crimes commis dans le pays en guerre.