L’OMS met en garde contre les effets «à long terme» du COVID-19 sur la santé mentale des patients

L’impact de la pandémie sur la santé mentale sera « à long terme et de grande envergure », a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la santé, alors que les experts et les dirigeants appelaient à agir contre l’anxiété et le stress liés à Covid.

« Tout le monde est touché d’une manière ou d’une autre », a déclaré l’OMS dans un communiqué au début d’une réunion de deux jours à Athènes avec les ministres de la Santé de dizaines de pays.

Il a déclaré que « les inquiétudes concernant la transmission du virus, l’impact psychologique des blocages et de l’auto-isolement » avaient contribué à une crise de santé mentale, ainsi que des stress liés au chômage, aux soucis financiers et à la distanciation sociale.

« Les impacts de la pandémie sur la santé mentale seront à long terme et de grande envergure », ajoute le communiqué.

Le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré que la santé mentale devrait être considérée comme un « droit humain fondamental », soulignant à quel point le virus avait déchiré des vies.

« La pandémie a secoué le monde », a-t-il déclaré lors de la conférence.

« Plus de quatre millions de vies perdues dans le monde, des moyens de subsistance ruinés, des familles et des communautés séparées, des entreprises en faillite et des personnes privées d’opportunités. »

L’OMS a appelé au renforcement des services de santé mentale en général et à l’amélioration de l’accès aux soins via la technologie.

Il a également appelé à de meilleurs services de soutien psychologique dans les écoles, les universités, les lieux de travail et pour les personnes en première ligne de la lutte contre COVID-19 .

Les ministres ont entendu une femme grecque de 38 ans appelée Katerina qui leur a raconté comment elle suivait un traitement pour un trouble psychiatrique depuis 2002 et s’en sortait bien jusqu’à ce que la pandémie frappe.

Elle ne pouvait plus assister à des groupes de soutien en personne et ne pouvait pas voir son père, la forçant à renforcer son traitement.

« La pression de l’isolement social a conduit à une anxiété accrue », a-t-elle déclaré.

