L’OMS a envoyé une équipe à Wuhan pour découvrir l’origine du coronavirus: c’est ce qu’ils ont découvert

Nous avons besoin de vaccins, de traitements, d’applications et de mesures efficaces contre le coronavirus, mais nous avons également besoin de réponses.



La plus grande pandémie depuis des décennies a besoin de réponses



qu’ils nous aident à comprendre ce qui s’est passé et, surtout, qu’ils nous aident à préparer l’avenir. Donc, un an après que tout a commencé, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé une équipe d’experts à Wuhan avec l’intention de rechercher ces questions sur le terrain.

L’équipe est arrivée en Chine le 14 janvier et, après la mise en quarantaine obligatoire, a visité de nombreuses installations à Wuhan: du marché des animaux vivants à l’Institut de virologie de la ville. Maintenant, ils viennent de présenter les premiers résultats et, malgré les limites du travail,



donner des aperçus intéressants sur ce qui aurait pu se passer en Chine et sur les pistes à explorer plus en détail



.

Comment tout a commencé? Un résumé



Les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de l’hôpital de Wuhan et du réseau de santé de la province du Hubei. Ses conclusions, basées sur ce que nous savons du virus, est que non »



il n’y a pas eu de circulation substantielle non reconnue de SRAS-CoV-2 à Wuhan au cours de la dernière partie de 2019



« Dans la mesure où son enquête a pu aller, » il n’y a aucune preuve de grandes flambées qui pourraient être liées à des cas de COVID-19 avant le 19 décembre « . Soit à Wuhan, soit ailleurs dans la province.

Ce qui semble clair, c’est que l’histoire n’a pas commencé sur le marché des animaux vivants, mais que ce n’était qu’une des sources (peut-être la plus importante) de la propagation du SRAS-CoV-2 en décembre. Les données montrent que « le virus circulait également en dehors du marché » à cette époque. Par conséquent, l’équipe a reconnu que, de leur point de vue et avec des informations actuelles, »



il n’est pas possible de déterminer comment le coronavirus est entré sur le marché « de Wuhan



.

En fait, selon



Peter Ben Embarek



, le chef d’équipe,



l’image qu’ils se sont fait du début de l’épidémie correspond beaucoup mieux aux modèles classiques



. «Nous avons commencé avec quelques cas sporadiques début décembre, puis nous avons commencé à voir de petites flambées où la maladie commence à se propager à de plus grands groupes», y compris le marché de Wuhan.

À partir de là, les choses se compliquent. Selon l’équipe d’experts, « tout le travail qui a été fait sur le virus et son origine continue de pointer vers un réservoir naturel de ce virus et de virus similaires dans les populations de chauves-souris ». Cependant, ils croient que »



un saut direct des chauves-souris dans la ville de Wuhan n’est pas très probable



« .

Parmi les quatre hypothèses de travail (saut direct des chauves-souris à l’homme, passage intermédiaire à travers une autre espèce, introduction dans la chaîne alimentaire – par exemple à partir de produits surgelés – ou un incident lié au laboratoire), les chercheurs considèrent que l’option d’une étape intermédiaire entre les chauves-souris et les humains est le plus probable.

Les deux autres options (saut direct et introduction à travers la chaîne alimentaire) nécessitent plus de recherche, mais



rejeter l’hypothèse de laboratoire comme «extrêmement improbable»



. Ils ne continueront pas d’enquêter à l’avenir non seulement parce que les installations de l’Institut sont hautement sécurisées et « il est hautement improbable que quoi que ce soit puisse s’échapper d’un tel endroit », mais en raison « du fait que nulle part ce virus particulier n’a été étudié, identifiés ou connus ».

Un voyage controversé



Jakalay Toney



Cependant, l’équipe reconnaît qu’il reste encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de matériel à examiner pour essayer de bien comprendre les premiers cas de COVID-19. Il faut s’y attendre. Faute de pouvoir consulter le rapport en détail, le grand doute (et la grande critique) qui a été jeté sur l’équipe de l’OMS subsiste:



Dans quelle mesure les enquêteurs indépendants ont-ils eu un accès complet aux échantillons, aux dossiers et aux preuves?



Personne ne sait que, depuis des mois, la Chine mène une stratégie réputée de «confinement des dommages» par rapport à la pandémie. »



La Chine a résisté à cette enquête car elle ne veut pas regarder en arrière



. Il y voit une possibilité d’être davantage blâmé par un groupe d’étrangers. Il a déjà sa version officielle de ce qui s’est passé « , ont-ils déclaré sur la BBC il y a quelques semaines. La nouvelle peut être que les résultats de l’équipe ne le contredisent pas (et il n’y a aucune nouvelle de tentatives de manipulation).

Bref, il n’y a pas beaucoup de surprises dans le rapport de l’OMS. «L’objectif de la mission était de comprendre ce qui s’était passé début décembre 2019», a expliqué Peter Ben Embarek. »



Avons-nous radicalement changé l’image que nous avions auparavant? J’ai bien peur que non



. Avons-nous amélioré notre compréhension de ce qui s’est passé? Ajoutons-nous des détails à cette histoire? Absolument. « J’espère que oui.

