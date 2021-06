Loki’s Avengers: le destin de la phase finale a été scellé bien avant l’arrivée des écrivains de Disney +

Avengers : Fin de partie, avec son approche époustouflante du concept de voyage dans le temps et de la fin mystérieuse, a laissé le public émerveillé et ébloui à la fois. Alors que le sacrifice de Tony Stark à la fin a résolu le problème de Thanos pour les Avengers, la dernière entreprise de Steve Rogers à travers le temps et l’espace pour remettre les pierres en place était quelque peu déroutante et laissait de nombreuses questions sans réponse. Mais ce que beaucoup de gens ont manqué au milieu de la grande bataille contre Thanos et le passionnant Time Heist, c’est l’évasion espiègle de Loki après son arrestation à la tour Stark en 2012.

Dans le film, les vaincus Loki (à partir de la bataille de New York représentée dans Les Vengeurs) attrape le Tesseract et s’échappe par un portail, alors que dans la chronologie réelle, il aurait dû être amené à Asgard pour purger une peine, menant finalement à son destin final en Avengers : guerre à l’infini. Et cela a finalement conduit à des théories sur ce qui se passe réellement après ce petit incident.

Il s’avère que Marvel Studios avait prévu qu’une série suive cet événement particulier, ce qui non seulement donnerait au public une certaine clôture sur cette séquence même, mais provoquerait en outre des ruptures sans précédent au sein de l’univers cinématographique Marvel. Mais donner à Loki sa propre série n’était pas une décision prise par Marvel après Avengers : Fin de partie. L’écrivain Michael Waldron, qui a écrit l’émission et co-écrira également la prochaine entrée MCU, Docteur Strange dans le multivers de la folie, cette Loki n’était pas une entrée nouvellement prévue lorsqu’il a rejoint pour la première fois en tant que rédacteur en chef.

Révélant comment il était au courant des méfaits de Loki dans Avengers : Fin de partie avant la sortie du film, Waldron a déclaré dans une récente interview : « Dès le début, nous savions – eh bien, j’ai appris et on m’a dit sous le couvert de l’obscurité – ce qui allait se passer dans Avengers : Fin de partie avec Loki, et qu’il allait disparaître à travers ce portail avec le Tesseract. Et donc nous savions que c’était ce qui allait déclencher les événements de notre histoire ; c’est ce que les fans verraient dans Endgame. Alors la question serait où diable va Loki ? Et donc, notre travail est devenu « D’accord, qu’y a-t-il à l’autre bout de ce portail ? »

Il s’avère que Waldron connaissait le script de Avengers : Fin de partie avant même que le monde ne regarde le film, même si, Avengers : Fin de partie les écrivains Christopher Markus et Stephen McFeely ont dit un jour que la séquence impliquant Loki s’échappant avec le cube n’était pas destinée à créer sa propre série. Eh bien, probablement Kevin Feige et son équipe planifiaient finalement l’avenir de l’univers cinématographique Marvel en secret, en lançant le développement sur les originaux Disney + (ce qui a aidé la plate-forme à gagner un nombre sans précédent d’abonnés et à déclencher une guerre du streaming).

Les studios Marvel ont toujours partagé les idées d’un film avec les scénaristes des autres avant sa sortie, ce qui nécessite plusieurs productions en même temps. Cela s’est souvent reflété depuis 2017, lorsque Marvel Studios a commencé à sortir trois films par an. En fait, à un moment donné, Brie Larson a tourné ses séquences pour Avengers : Fin de partie avant de tirer pour Capitaine Marvel en présence du duo de réalisateurs de ce dernier Anna Boden et Ryan Fleck. Avec Loki, je suppose que Feige s’est assuré que Avengers : Fin de partie ouvrira subtilement la voie à un avenir plus étendu de la franchise, et c’est pourquoi Marvel a déjà dix séries en production en plus de toute la liste des films de la phase trois à divers stades de développement.

Donc, peut-être que les écrivains McFeely et Markus n’étaient pas au courant de ce que les créateurs de Feige et Marvel Studios avaient prévu (bien que cela soit peu probable compte tenu de leur collaboration à long terme avec le studio), mais ils prévoyaient une surprise en se cachant pour San Diego Comic -Con.

LokiLe premier épisode de a fait sa première sur Disney + dans le cadre de la mini-série en six parties et a déjà excité le public avec ce que la série promet à travers tous les indices et les œufs de Pâques qui y sont placés. La bande-annonce a déjà promis une aventure complexe de voyage dans le temps à travers le multivers et approfondirait les caractéristiques de Loki.

