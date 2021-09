Loki Saison 2: Rumeur, distribution et intrigue sur la date de sortie

– Publicité –



Grâce à toutes ses émissions à succès, ce fut une excellente année pour Marvel Studios, mais Loki est un favori de tous les temps.

À ce jour, aucun projet de streaming n’a eu le même impact sur le MCU que Loki, le drame de science-fiction autonome qui a créé un multivers et ouvert la voie à un chaos sans fin.

Un ennemi temporel d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania a également été introduit. Ou du moins, c’est une variation mémorable de Kang le Conquérant.

Les fans attendent déjà désespérément des réponses sur la façon dont notre dieu du mal va sortir de sa dernière situation difficile après qu’une tournure apparemment de dernière minute l’ait jeté dans une dimension parallèle.

Il y a de fortes chances que Kate Herron ne fournisse pas ces prochains épisodes, car le cinéaste quitte Marvel après avoir créé six épisodes pour la première saison de Loki.

Date de sortie de la saison 2 de Loki

Dans la scène post-crédits pour Loki dans la finale de la série, Marvel a confirmé que Loki reviendrait pour une deuxième saison, mais la nouvelle n’aura pas été une surprise totale pour ceux qui suivent les gros titres.

Selon Deadline, la saison deux de Loki est prévue pour 2021, l’auteur Michael Waldron revenant pour écrire le deuxième chapitre.

Production Weekly rapporte que la saison deux de Loki pourrait démarrer le tournage en janvier 2022, bien qu’il n’y ait pas encore de date de lancement confirmée.

Au cours de la première saison de Loki, environ six mois ont été consacrés au tournage (à l’exclusion de la pause pandémique), suivis d’un autre semestre de post-production.

Il est possible que la saison deux de Loki soit publiée au début de 2023, prenant éventuellement le relais de la plage horaire de janvier de WandaVision, si Loki suit ce cycle pour sa deuxième saison.

Acteurs de la saison 2 de Loki

Le casting de la saison deux de Loki n’est toujours pas nommé, mais Tom Hiddleston jouera probablement le rôle titre de cette année.

Nous pourrions également voir plus de ses variantes espiègles de Loki à l’avenir, y compris Sylvie de Sophia Di Martino, avec qui il a été le plus important.

Quant au Loki classique, il semblerait peu probable qu’il survive à sa bataille avec Alioth – mais là encore, les Lokis sont réputés pour être sournois.

Dans la scène finale, Loki semblait avoir été oublié par l’agent Mobius et Hunter B-15, les meilleurs agents de TVA, qui semblent maintenant être des variantes soumises à un lavage de cerveau.

Intrigue de la saison 2 de Loki

Les fans ont été ravis lorsque l’épisode six de Loki a présenté Kang the Conqueror de Jonathan Majors comme un personnage de bande dessinée de la vie réelle – en quelque sorte.

He Who Remains semble être une variante plus raisonnable du méchant de la bande dessinée, pas la version impitoyable et maniaque des bandes dessinées.

Bien que He Who Remains et Kang soient des entités distinctes dans les documents sources, les personnages ont été combinés dans l’adaptation MCU dans un souci de rationalisation de la narration.

En tant que marionnettiste maléfique de la TVA, Kang a certainement son côté pervers, mais alors qu’il s’efforce d’empêcher une guerre multivers cataclysmique, il a un côté vertueux.

Vers la fin du film, alors que Sylvie l’assassine, il prononce « à bientôt ». et est transporté dans la ligne temporelle sacrée, dont l’une doit contenir une version encore plus dangereuse de lui-même.