Loki Saison 2 : Basé sur Marvel Comics est la série télévisée Loki qui met en vedette Tom Hiddleston

Il est basé sur Marvel Comics est l’émission de télévision LOKI qui met en vedette Tom Hiddleston et il a pu nous garder captivés par sa conclusion choquante pour la saison 1 et a été stable dans le sens où l’émission sera de retour pour sa deuxième saison.

Bien qu’il faille peut-être un peu attendre l’arrivée de la saison 2, Hiddleston a donné quelques indices sur le début de la saison à venir lorsqu’il a pris la parole lors du MCM Comic-Con, à Londres.

Tom Hiddleston alors qu’il communiquait avec ses fans lors d’une occasion, a réaffirmé le souvenir de chacun de la fin de l’épisode dans les mots de son personnage, « OK alors écoutez, nous n’avons pas le droit d’en parler, malheureusement. Mais à la fin de l’épisode 6 de la saison 1, Loki revient à TVA.

Loki Saison 2 : Tom Hiddleston taquine le début de la deuxième saison

Il est indigné et très émotif, et il tente d’expliquer ce qui s’est passé avec Mobius (Owen Wilson) et Mobius n’est pas capable de reconnaître son personnage. Il tourne ensuite son attention vers la sculpture des chronométreurs cependant, ce n’est pas l’un des chronométreurs mais une statue de quelqu’un d’autre… et je suppose que nous allons commencer par le début.

Après avoir fourni quelques indices à ses fans via un bref récapitulatif puis avoir regretté de ne pas avoir pu divulguer des détails précis. Il a ajouté: « Je suis vraiment désolé de vous décevoir. »

La première saison de la série Loki présente Tom Hiddleston aux côtés de Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw avait reçu de nombreux éloges.

L’émission Marvel montrait une facette distincte de Loki par rapport aux autres films Marvel. L’émission a également présenté Lady Loki dans l’émission aux côtés de ses autres variations comme Classic Loki de Richard E. Grant, entre autres. Il est également certain que la productrice Kate Herron ne reviendra pas aux commandes de la saison 2 de la série.

