Loki répondra aux Avengers persistants: questions sur le voyage dans le temps en fin de partie

L’une des plus grandes controverses de Avengers : Fin de partie était l’utilisation non conventionnelle et discutable du voyage dans le temps qui a finalement permis à Tony Stark et à ses collègues de vaincre Thanos. Pendant des décennies, les voyages dans le temps sont accompagnés d’un certain ensemble de règles, comme par exemple que si vous changez quelque chose dans le passé, cela aura un effet sur l’avenir dans lequel vous reviendrez, mais Fin du jeu dispersé avec cette règle, choisissant de créer sa propre version du voyage dans le temps qui ne reposait pas sur des événements se déroulant dans une seule chronologie linéaire, mais plutôt sur des événements se ramifiant pour créer une chronologie alternative – peut-être pourrions-nous l’appeler un multivers.

À présent, Loki écrivain Michel Waldron a révélé que la série Disney + de God of Mischief en révélera beaucoup plus sur le fonctionnement réel du voyage dans le temps dans le MCU, et il semble que nous ne sachions encore rien.

L’écrivain a parlé à Vanity Fair de sa carrière, avec une partie importante de l’interview détaillant son travail avec Marvel. Bien sûr, avec Loki étant à seulement une semaine et les fans ayant aussi peu d’idées sur ce à quoi s’attendre, comme ils l’ont fait avec WandaVision, c’était évidemment un point de conversation qui n’a pas mis longtemps à arriver . Ce qui était moins attendu, c’est que Waldron a fait un commentaire particulier qui a ouvert une toute nouvelle façon de regarder Fin du jeul’explication du voyage dans le temps. C’est « la façon dont les Avengers le comprennent ».

Qu’est-ce que cela signifie? Que nous ne savons pas encore quel effet le voyage dans le temps a au sein du MCU ? Eh bien, oui, car pour changer les choses d’une manière légèrement différente, nous, en tant que public, ne savons ce que les Avengers ont compris de ce qu’ils faisaient qu’après une très brève discussion avec le sorcier suprême. Au cours des six heures de Loki, nous comprendrons mieux les choses, y compris certains points dont même les Avengers n’étaient pas au courant.

« Je peux vous montrer ce qu’il y avait partout dans notre salle d’écrivains », a-t-il déclaré en esquissant une chronologie ramifiée. « Nous avons dû créer une connaissance institutionnelle insensée de la façon dont le voyage dans le temps fonctionnerait au sein de la TVA afin que le public n’ait plus jamais à y penser. C’était beaucoup de dessins de chronologies sinueuses. »

Dans Loki, la TVA est la Time Variance Authority qui gère l’écoulement du temps et rattrape rapidement Loki lorsqu’il commence à traverser le temps avec le Tesseract. L’acteur Tom Hiddleston a récemment expliqué que la TVA « est une organisation qui commande et contrôle le passage du temps. Ils ont prédéterminé ce qui se passe dans le passé, le présent et l’avenir – en ligne droite ». Sachant que nous connaissions la manipulation du temps utilisé dans Fin du jeu, cela a plusieurs implications.

Waldron a continué à discuter de son approche de la série et de s’assurer que leurs lois du temps résisteraient à l’examen minutieux du public toujours vigilant qui attend de trouver une faille dans la science. « J’ai toujours été très conscient du fait qu’il y a une semaine entre chacun de nos épisodes, et ces fans vont faire exactement ce que je ferais, c’est-à-dire séparer cela », a déclaré l’écrivain. « Nous voulions créer une logique de voyage dans le temps qui soit si étanche qu’elle puisse durer plus de six heures. »

À quel point il s’avère « étanche » sera révélé assez tôt, car les fans et les tatillons auront la chance d’obtenir leur première dose de Loki le mercredi 9 juin lors de sa première sur Disney +. Cette nouvelle provient de BGR.com.

