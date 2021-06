Loki : rencontre Ravonna Renslayer !

Ravonna renslayer a piqué la curiosité des fans de Loki depuis sa première apparition dans la série Disney+. Le juge de la TVA entretient des relations directes avec Les gardiens du temps, qui comme expliqué Minutes manquées ils sont responsables de la protection et de l’achèvement de la chronologie universelle. Renslayer était chargé de recevoir Loki et finalement permettre Mobius recrutez-le pour attraper une variante dangereuse : Dame Loki.

Ravonne il a été créé par Stan Lee et Don Heck en 1965. Elle est la fille du roi Carélius qui répond aux ordres du méchant Kang le Conquérant. Ce personnage tombe amoureux de Ravonna et malgré toutes ses tentatives, il ne peut pas gagner son cœur. Jusqu’à présent, cela a peu à voir avec la variante de veste devenue juge qu’elle présente Disney+.

Tout sur Ravonna Renslayer







Il est important de souligner La connexion de Ravonna avec Kang dans les vignettes. Parce que? Le méchant fera ses débuts dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania et est considéré comme aussi dangereux que Thanos. Surtout pour sa capacité à voyager dans le temps qui le rapproche de la possibilité d’entrer en relation avec le juge de la TVA.

« La juge Renslayer est critique car elle occupe une position élevée et répond directement à Les gardiens du temps. Elle a une grande autorité au sein de la TVA« , a remarqué l’actrice, qui a prévenu : « Notre version est antérieure aux comics et cela nous a donné un peu plus de liberté pour montrer le personnage. »

Tout indique que Ravonne elle reverra de l’action et ne sera pas à l’aise dans le rôle de juge. Elle a une histoire en tant que chasseuse et nous verrons sûrement cette partie du personnage lutter pour reconstruire la chronologie attaquée par la variante Dame Loki. Y aura-t-il plus de Renslayer après la série ? Votre connexion avec Kang le Conquérant? Seul un voyageur du temps peut répondre à cela…

