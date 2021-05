Loki rencontre l’agent Mobius dans un nouveau clip des MTV Movie & TV Awards

Un nouveau clip de Loki est sorti aux MTV Movie and TV Awards avant sa première sur Disney + cet été. Prévu pour s’incliner le 9 juillet Loki stars Tom Hiddleston reprenant son rôle du MCU. Owen Wilson joue également le rôle de Mobius M. Mobius, et les deux se rencontrent et discutent un peu dans le nouvel aperçu de la série à venir. Vous pouvez regarder l’aperçu spécial ci-dessous.

Avec Hiddleston et Wilson, Loki stars Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Lexus Renslayer et Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15. Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane, Erika Coleman et Eugene Cordero sont également à l’affiche. Michael Waldron a créé la série et sert de scénariste en chef sous la direction de Kate Herron. Kevin Feige produit avec Waldron, Herron, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Stephen Broussard.

Une logline pour Loki se lit comme suit: « Reprenant immédiatement après que Loki vole le Tesseract (à nouveau), il se retrouve appelé devant la Time Variance Authority, une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace, obligée de répondre de ses crimes contre la chronologie et ayant le choix: faire face à la suppression de la réalité ou aider à attraper une menace encore plus grande. «

«Je veux préserver la fraîcheur du spectacle pour le moment où il émerge, mais il faut penser à [show’s] logo, qui semble se rafraîchir et se restaurer », a taquiné Hiddleston dans une interview avec Empire.« La police de la façon dont Loki est épelé semble continuer à changer de forme. Loki est le métamorphe par excellence. Sa nature mercurielle est que vous ne savez pas si, à travers le MCU, il est un héros ou un méchant ou un anti-héros. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Il change littéralement et physiquement de forme en garde asgardienne ou en Captain America à plusieurs reprises. Thor parle de la façon dont il pourrait se transformer en serpent. «

Il a ajouté: « Je pense que le logo changeant de forme pourrait vous donner une idée que Loki, la série, concerne l’identité et l’intégration des fragments disparates des nombreux moi qu’il peut être, et peut-être des nombreux moi que nous sommes. J’ai pensé c’était très excitant parce que j’ai toujours trouvé Loki une construction très complexe. Qui est ce personnage qui peut porter autant de masques, changer de forme et semble changer son sentiment extérieur sur un six pence? «

Le MCU s’est très bien comporté aux MTV Movie and TV Awards. WandaVision a remporté six nominations et remporté le prix du meilleur spectacle, avec d’autres victoires dont Elizabeth Olsen pour la meilleure performance dans un spectacle, Kathryn Hahn pour le meilleur méchant et Wanda contre Agatha pour le meilleur combat. Il a également été nominé pour le meilleur moment musical pour Agatha All Along et le meilleur héros pour Teyonah Parris. Anthony Mackie a également remporté le prix du meilleur héros pour Le faucon et le soldat de l’hiver.

Loki La première est prévue pour le 9 juillet 2021, le jour même de la sortie de Black Widow dans les salles. Cela sera suivi par les sorties en salles d’autres films de la phase quatre comme Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Éternels, Spider-Man: pas de retour à la maison, et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Sur le petit écran, certaines des émissions à venir sur le chemin de Disney + incluent Mme Marvel, Oeil de faucon, Chevalier de la lune, et She-Hulk. Le nouveau clip aperçu de Loki a fait ses débuts aux MTV Movie and TV Awards et nous vient avec l’aimable autorisation de Marvel Entertainment.

Sujets: Loki, MTV Movie Awards