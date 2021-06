Loki : Panique et folie avec la variation temporelle (Revue du chapitre 2)

La TVA (Temporary Variation Authority) est un concept qui dans l’univers Marvel Comics est souvent utilisé comme une blague contre la bureaucratie, qui ne démarre généralement pas (selon l’auteur qui le met en œuvre), mais tout semble indiquer que le la série « Loki » est prête à exploiter tout son potentiel en tant qu’entité précieuse dans le MCU, et son deuxième épisode en est un exemple.

« The Variant » nous présente dès le début Tom Hiddleston portant fièrement (ou c’est du moins ce qu’il semble) son nouvel uniforme de TVA. Depuis son premier épisode, on nous avait déjà présenté la prémisse initiale de la série : il y a une variante de Loki qui fait des ravages et l’agent Mobius veut que Loki de « Avengers : Endgame » les aide à l’attraper.

À partir du moment où nous voyons Loki dans sa première mission sur le terrain, nous pouvons apprécier que le dieu de la tromperie l’utilisera en fait comme une plate-forme pour mesurer ses nouvelles limites, quelque chose qui mériterait d’être attendu dans l’interprétation de Hiddleston, dont nous nous souvenons, il joue Loki le méchant, pas le héros racheté qui est décédé dans « Avengers Infinity War ».

Cela aide également Marvel Studios à établir deux facteurs importants. La première indique que la TVA n’est pas cette « force bureaucratique inutile » qu’elle semble être en parvenant à contenir les tentatives de son protagoniste de revenir à ses vieilles habitudes et de se replier juste avant de réussir. Est-ce un cycle de répétition narrative dans le personnage ? Ou ne fait-il que renforcer sa caractéristique principale ?

Deuxièmement : bien que Loki le nie et que ses intentions soient de « renverser les seigneurs du temps », il (ou du moins cette variante) semble s’intégrer à la TVA. Déjà de la revue précédente la similitude de l’atmosphère dans sa séquence de générique avec des séries comme « The X-Files » a été soulignée, et les interactions de Loki avec l’agent Mobius (en plus de l’interprétation de Wilson) renforcent cette intuition.

Même s’il n’y a que deux épisodes qui sont sortis pour l’instant, mais la TVA a un certain air proche de celui de Gallifrey dans « Doctor Who » ou de la « Citadelle des Ricks » dans « Rick et Morty » (le second étant une parodie de l’ancien.Au moins ces similitudes sont évidentes d’un point de vue purement esthétique.

Kate Herron, réalisatrice de la série, reste fidèle aux principes esthétiques qui ont été établis dès le premier épisode et c’est une cohérence qui est agréable si ce que l’on veut c’est que la série soit appréciée dans son ensemble. Même ce sentiment de « bizarrerie » auquel Michael Waldron, chef des scénaristes, faisait référence lors de la présentation de chaque nouvelle bande-annonce à Kevin Feige, présentant cette fois un scénario écrit par Elissa Jarasik qui a réussi à augmenter la dose d’action présentée à l’écran. .

Dès le début de l’épisode, il est prévu que chaque variante de Loki puisse avoir une apparence très différente de la précédente, mais rien ne nous avait préparé à le savoir, la variante qui a été désignée comme la cible de Mobius et du reste de la TVA, était une femme (interprétée par Sophia Di Martino) et après une confrontation physique et verbale avec Hiddleston, il décide de la suivre. Sera-ce pour rejoindre leur cause, ou est-ce simplement une partie de leur enquête avec TVA? On le saura peut-être la semaine prochaine.