Loki : le début d’une nouvelle ère dans le MCU (Ch. 6 Review)

On dirait qu’hier quand « Loki » a commencé sa diffusion sur Disney +. La série avec Tom Hiddleston nous a fait passer d’agréables moments avec le dieu du mensonge, connaissant ses motivations les plus profondes tandis que l’équipe créative de Marvel Studios a confirmé la présence du Multivers dans la franchise.

La mise en scène de Kate Herron a réussi à donner à chaque épisode de la série son propre rythme, son ton et son intensité narrative, c’est pourquoi « For All Time, Always » est beaucoup plus lent que l’épisode frénétique précédent. Sylvie et Loki découvrent le dernier ennemi derrière la TVA et parviennent à l’affronter, fût-ce par le biais d’une rencontre tranquille, dans laquelle les protagonistes doivent agir avec prudence.

Michael Waldron et son équipe de rédaction ont construit ce voyage d’action-aventure sauvage pour mener à une révélation majeure. Celui qui affecte directement l’avenir du MCU non seulement dans sa phase 4, mais peut-être dans le reste de la franchise : le prochain ennemi à vaincre après la défaite de Thanos. Et il semble que Marvel Studios ait trouvé l’adversaire parfait pour combler cette lacune.

Le début de l’épisode (à partir de la présentation du logo de Marvel Studios) commence par un étrange mélange de sons qui, si l’on fait bien attention, proviennent de certains des moments les plus importants du MCU, ce qui devrait déjà être une indication sur le répercussions de la série dans la franchise telle que nous la connaissons.

Le duo composé de Tom Hiddleston et Sophia Di Martino s’est une nouvelle fois avéré être le meilleur de la série, mais le personnage de Di Martino conclut de manière plus solide. Pas parce que Hiddleston manque de puissance dramatique ou à cause d’un défaut de script. Il semble que Sylvie soit un personnage qui, quel que soit le nombre de changements qui se produisent, continuera à être déterminé à mettre fin à son objectif de vengeance.

Pour une série qui promettait de ramener Loki à sa forme méchante, au fil des épisodes, il a été démontré que cette variante semble vouée au changement. D’une manière ou d’une autre, nous voyons Hiddleston se confronter à ce qu’il croyait être, il serait donc intéressant de voir comment ce Loki aidera ou affectera le sort de TVA.

L’introduction de la TVA et la mention des variantes temporelles clarifiaient déjà le rôle du Multivers dans le MCU, qui aura désormais un plus grand champ d’action. Mais plus l’espace est grand, plus la menace est grande. Jonathan Majors fait ses débuts dans le MCU en tant qu’homme derrière TVA et dirige la « chronologie sacrée ».

Dans une performance étrange et troublante (très différente de ses rôles précédents dans, disons, « Lovecraft Country ») Jonathan Majors se présente comme un scientifique du 31e siècle qui a découvert l’existence du multivers de la même manière que ses variantes, s’immergeant dans une guerre multi-universelle pour le domaine de l’existence. Il n’est pas nécessaire de citer son nom pour savoir de quoi il s’agit à propos de « Kang le conquérant » qui a fait remarquer que, si l’on croit qu’il est méchant, il faut attendre de rencontrer ses variantes.

« Loki » a injustement culminé avec un suspense final dans lequel la TVA semble ignorer son existence et Kang a réussi à se contrôler. Qu’est-il arrivé à Sylvie ? Où va Ravonna ? À notre grande fortune, Marvel Studios a confirmé que la série aura une deuxième saison. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre.