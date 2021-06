« Loki » Chapitre 1 : le dieu de la tromperie, un méchant inattendu et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Plus d’un mois après la fin de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, » arrive « Loki”, La troisième série de Disney et Marvel, où le dieu de la tromperie se retrouve hors du temps et dans un lieu insolite et est contraint, contre son tempérament divin, de coopérer avec les autres.

« Glorious Purpose » commence avec l’évasion de Loki dans « Avengers: Endgame ». Après avoir volé le Tesseract, il apparaît au milieu du désert de Gobi en Mongolie, où des agents de la Time Variance Authority (TVA) l’interceptent et l’arrêtent.

À son arrivée dans les bureaux de l’organisation, le frère de Thor est dépouillé de ses vêtements et reçoit un costume de prisonnier, ainsi qu’une vidéo explicative, qui révèle que la TVA est chargée de maintenir les délais dans leur ordre et les Minuteros dont ils sont responsables. redémarrage de la chronologie modifiée.

Lorsque Loki (Tom Hiddleston) est devant le juge Ravonna Lexus Renslaye souligne que les Avengers sont coupables, mais elle indique que contrairement à leur évasion, cela devrait arriver. Après une brève conversation, le juge lui ordonne de le « réinitialiser », mais Mobius (Owen Wilson) intervient et demande à rester avec le prisonnier.

Loki ne peut pas utiliser ses pouvoirs dans les bureaux de TVA (Photo : Disney+/Marvel)

LE VRAI VILLAIN

Avant d’apprendre l’arrestation de Loki, el agente Mobius investiga otro ataque contra un grupo de Minuteros que atendían una emergencia en Francia de 1549. En la escena del crimen, solo encuentra a una niña que señala como culpable a la imagen de un demonio que aparece en una de las ventanas de l’église.

De retour aux installations de TVA, Mobius montre au dieu de la tromperie des images de son passé et de son avenir immédiat, y compris la mort de sa mère. De plus, il explique qu’il n’est né que pour causer de la souffrance et de la douleur, et pour motiver les autres à devenir leurs meilleures versions.

Évidemment, Loki Profitez de la moindre insouciance pour vous échapper et partir à la recherche du Tesseract. À cet endroit, il trouve également les Infinity Gems et quand il voit qu’ils n’ont aucune valeur, il retourne dans la salle d’interrogatoire et voit son avenir, y compris sa mort aux mains de Thanos.

A ce moment, Mobius apparaît et lui propose une autre option : l’aider à traquer la variante qui traque les agents de TVA. Parce que? La variante qui pose problème est précisément Loki.