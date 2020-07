Loki :“ Attendez-vous à l’inattendu ” sur Disney +

Loki est une série à venir qui sera reliée au Marvel Cinematic Universe (MCU). Elle met en scène Tom Hiddleston dans le personnage principal qui reprend le rôle. Le tournage de la série est actuellement interrompu en raison d’un coronavirus ou d’une pandémie de COVID-19. Le réalisateur de Loki a déclaré que le public devait “s’attendre à l’inattendu” de la série.

Le créateur de la série Loki, Michael Waldron, a révélé un petit détail de la série sur les médias sociaux. Il a partagé une histoire dans laquelle on voit la bande-annonce de Loki. Le showrunner a mentionné qu’ils ont une page d’accueil sur Disney+ et une vieille bande-annonce qui y est attachée. Il a déclaré qu’il aimait la nébuleuse verte. Waldron a expliqué qu’il “a indiqué qu’il s’agit d’une émission de science-fiction (“sci-fi”)”. Il a ajouté que comme on dit sur le genre de la science-fiction, il faut s’attendre à l’inattendu, laissant entendre que Loki aurait un élément similaire.

La directrice de Loki, Kate Herron, a également soutenu l’opinion de Michael Waldron. Elle a partagé son histoire sur sa poignée Instagram. Récemment, elle a également partagé une vidéo dans laquelle le cinéaste donne un aperçu de la façon dont la série Loki apparaît sur Disney+ avec une option de bande-annonce.

Tom Hiddleston dans le rôle de Loki meurt dans Avengers : The Infinite War des mains de Thanos. Cependant, le personnage a été réexaminé dans Avengers : Endgame, où les super-héros sont retournés dans le passé lors de l’événement de la bataille de New York dans The Avengers. Loki s’est échappé de la Tour Stark avec l’aide du Tesseract. Il est dit que le Loki, qui a trouvé la sortie, apparaîtra en haut de la série, créant ainsi une ligne de temps différente dans le MCU.

Le casting de la série

Aux côtés de Tom Hiddleston, la distribution de Loki comprend Sophia Di Martino, Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw dans des rôles non divulgués. L’histoire se déroulerait après les événements de Avengers : La fin du jeu. Loki va voyager dans le temps en utilisant la pierre de l’espace et modifier l’histoire humaine. La série devrait comporter six épisodes. La sortie de Loki est prévue pour début 2021 sur la plateforme Disney+. Tom Hiddleston jouera le personnage pour la cinquième fois.