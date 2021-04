L’oiseau coucou a traversé le Sahara 10 fois en 5 ans

Un coucou nommé PJ vient de battre un record impressionnant: il a parcouru plus de 50000 miles (80000 kilomètres) au cours des cinq dernières années en migrant vers et depuis le Royaume-Uni.

Coucous communs (Cuculus canorus) passent leurs hivers en Afrique et migrent au Royaume-Uni au printemps pour nicher, arrivant généralement à la fin avril et au début mai, selon le British Trust for Ornithology (BTO). Mais les oiseaux familiers sont devenus beaucoup plus rares au cours des dernières décennies, leur nombre ayant chuté d’environ 65% en Grande-Bretagne depuis le début des années 1980. En 2009, l’espèce a été ajoutée à la «liste rouge» de la Royal Society for the Protection of Birds, ce qui signifie que les oiseaux sont la plus haute priorité de conservation au Royaume-Uni, The Guardian a rapporté .

Pour mieux comprendre pourquoi les populations de coucous sont en déclin, le BTO a lancé le projet de suivi du coucou en 2011 pour marquer et surveiller les oiseaux pendant leur migration intercontinentale. L’équipe a placé une balise satellite sur PJ en 2016, dans le cadre du projet de suivi. Depuis lors, ils ont suivi les voyages du coucou dans le désert du Sahara et la Côte d’Ivoire d’Afrique, à travers la France et l’Espagne, et enfin de retour dans le Suffolk, en Angleterre, où il a été trouvé pour la première fois.

Désormais, à partir du 23 avril, PJ est le premier oiseau du Cuckoo Tracking Project à effectuer cinq migrations vers son lieu de reproduction anglais, le BTO annoncé . Au cours des cinq dernières années, PJ a traversé le Sahara 10 fois, a traversé les montagnes de l’Atlas africain et a navigué dans les Pyrénées européennes, la correspondante de l’environnement Emily Beament rapporté pour PA Media .

« C’est un coucou incroyable et inhabituel », a déclaré à PA Media Chris Hewson, scientifique principal pour le projet Cuckoo Tracking. « Ils migrent normalement vers l’Afrique via l’Espagne ou l’Italie et suivent le même itinéraire chaque année, mais PJ a emprunté les deux itinéraires, et un entre les deux, au cours des cinq années; et, en fait, l’automne dernier, il s’est arrêté dans les deux Espagne. et l’Italie. » En changeant de route, PJ aurait pu éviter des conditions défavorables tout au long de sa migration et ainsi augmenter ses chances de survie, a ajouté Hewson.

Hewson et son équipe ont précédemment découvert que les routes empruntées par les coucous vers l’Afrique sont associées à différents niveaux de mortalité, selon un rapport de 2016 publié dans la revue. Communications de la nature . Plus précisément, les oiseaux qui volent le long de la «route ouest», via l’Espagne et le Maroc, semblent plus susceptibles de mourir avant d’avoir terminé la traversée du Sahara par rapport aux oiseaux qui empruntent la «route est», via l’Italie ou les Balkans. La plupart des décès sur la route ouest se sont produits en Europe, ce qui laisse entendre que les récentes sécheresses, les incendies de forêt, les changements d’habitat à grande échelle et le déclin de la nourriture préférée du coucou, les grandes chenilles de papillon, dans la région peuvent être à blâmer.

Mais malgré les nombreux défis de la migration, PJ est de retour dans le Suffolk et doit fêter ses 6 ans cet été, ce qui le ramènera dans les 11 mois du plus ancien coucou connu sur le disque britannique, selon PA Media.

« Nous regardons avidement PJ depuis qu’il a commencé son voyage de retour au Royaume-Uni à la fin du mois de février, voulant qu’il termine le voyage de retour au Royaume-Uni ce printemps », a déclaré Hewson à PA Media. « Nous pouvons maintenant pousser un énorme soupir de soulagement en sachant qu’il est de retour en toute sécurité dans le Suffolk, mais bien sûr, plus que cela, j’ai hâte de regarder de plus près les informations qu’il nous a données. »

