Logan Star n’a pas été contacté à propos de X-23 depuis que Disney a acheté Fox

Depuis que Dafne Keen s’est frayé un chemin dans tous nos cœurs en tant que Laura AKA X-23 en 2017 Logan, le public se demande si elle recevra un jour son propre spin-off. Bien que rien n’ait été confirmé depuis la sortie de ses débuts, Keen a récemment révélé que Fox était en pourparlers pour faire un film centré sur le personnage, mais malheureusement, Keen n’a rien entendu depuis.

« Certaines personnes de Fox m’ont dit qu’il y en aurait peut-être un autre, mais c’était il y a longtemps quand nous tournions, et ils ne m’ont plus jamais contacté. J’ai l’impression que nous ne sommes qu’au début, il y a plus à être dit, et c’est une course de relais. J’entre en jeu quand ils ont déjà écrit et fait la pré-production et ont décidé de faire le film, donc dès qu’ils disent, «allez», j’irai volontiers chaque fois. «

Logan reprend avec le héros intrépide anciennement connu sous le nom de Wolverine en 2029, la population mutante ayant considérablement diminué et le X Men maintenant dissous. Logan, dont le pouvoir de s’auto-guérir diminue, s’est livré à l’alcool et gagne désormais sa vie en tant que chauffeur, tout en prenant un vieux Charles Xavier malade. Un jour, une inconnue demande à Logan de protéger une mystérieuse fille nommée Laura, qui possède une extraordinaire prouesse de combat comme lui. Traqué par des personnages sinistres, Logan est obligé de confronter sa mortalité et son héritage afin de sauver Laura et ses amis.

Dafne Keen est clairement impatient de revenir au rôle et est heureux d’y aller chaque fois que le studio décide de ramener X-23. Bien sûr, le X Men sont maintenant entre les mains de Marvel Studios, et pour l’instant, nous n’avons aucune idée de la manière dont ils prévoient d’utiliser les personnages qui étaient auparavant sous l’égide de Fox. Bien qu’un redémarrage semble le choix le plus probable, il y a eu récemment des spéculations en cours sur le fait que les interprétations précédentes des personnages de Marvel pourraient commencer à apparaître dans le MCU, avec Electro de Jamie Foxx, qui a été présenté pour la première fois dans L’incroyable Spider-Man 2, dit se présenter dans le prochain Spider-Man 3.

Logan est maintenant considéré comme l’un des plus grands films de bandes dessinées de tous les temps et présente une performance de soutien remarquable de Dafne Keen. Le personnage de X-23 s’est avéré extrêmement populaire auprès du public, et bien que les nouvelles d’un X Men les retombées restent rares, Logan Le réalisateur James Mangold a précédemment confirmé qu’un scénario était en cours d’écriture et qu’il adorerait revenir, bien que les choses soient devenues plus difficiles depuis la fusion Fox / Disney. « Ai-je un intérêt? Oui, » dit Mangold. « Cela va-t-il arriver? Au moins dans un proche avenir, j’en doute. »

Tandis que Logan principalement axé sur le voyage du super-héros titulaire de Carcajou, La performance de Keen est certainement un moment fort, Keen équilibrant parfaitement les tendances les plus sauvages de la fille de Wolverine avec l’innocence que l’on attend d’un enfant de son âge. Même aux côtés de gros frappeurs comme Hugh Jackman et Patrick Stewart, Keen parvient toujours à faire une énorme impression et excellerait sans aucun doute dans un standalone X-23 film … devrait-il arriver. Pour l’instant, Keen joue actuellement dans l’adaptation de Ses matériaux sombres sur HBO. Cela nous vient d’Elle.

Sujets: X-23, Wolverine, X-Men