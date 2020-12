Logan Paul veut écrire l’histoire avec Floyd Mayweather Fight: « This Is Crazy »

Le vlogger devenu boxeur ne peut pas croire qu’il « combat le meilleur combattant de la planète ».

Il y a quelques jours, nous avons appris que Floyd Mayweather et Logan Paul se feraient face sur le ring. Les Paul ont été à la hauteur après la victoire de Jake Paul sur l’ancienne star de la NBA Nate Robinson. Le KO entendu « autour du monde » a été joué et rejoué sur les réseaux sociaux, et Jake s’est retrouvé à obtenir plus de brillance du monde du rap alors qu’il figurait dans des vidéoclips. Logan Paul a demandé son tir dans le ring avec Mayweather pendant un certain temps, et alors qu’il traîne le champion boxeur, Paul chantait ses louanges lorsqu’il a appris pour la première fois que le combat était sécurisé. « Je combat le meilleur combattant de la planète », a déclaré la star de YouTube devenue boxeur en riant. « C’est fou, mon frère. J’ai eu la chance d’avoir une opportunité que peu de gens ont eue. C’est ainsi qu’ils font l’histoire. » Il y a quelques semaines, Floyd a tweeté un message à Paul après que le vlogger eut fait quelques remarques irrespectueuses sur le boxeur. « Ces filles de YouTube ont intérêt à trouver des poupées Barbie avec lesquelles jouer car je ne suis pas celle des jeux pour enfants. Il y a 3 ans, un combattant de l’UFC a dit mon nom et j’ai dû mettre une muselière sur cette chienne », a déclaré le boxeur . « @loganpaul peut bénéficier du même traitement avant que je parte à nouveau conquérir le Japon. » Logan a répondu en partageant une photo de Mayweather le regardant. Le combat se termine le 20 février sur Fanmino.