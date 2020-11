Locke & Key Saison 2 NETFLIX: Tout ce que nous savond sur l’avenir de Locke

Les dix épisodes qui ont fait découvrir au monde la série magique et mystérieuse « Locke and Key » sont arrivés sur Netflix le 7 février. Si vous ne l’avez pas encore vu, cette série tourne autour de trois frères qui déménagent avec leur mère dans la maison d’enfance de leur défunt père, Rendell, pour découvrir qu’ils vivent dans un manoir où ils cachent une série de clés magiques qui peuvent accomplir de nombreux exploits, qu’il s’agisse de réparer des objets cassés, de contrôler les actions des autres et d’ouvrir des portes vers n’importe quel endroit du monde. Mais comme toujours, s’il y a de la magie, il y a toujours un méchant qui cherche à la contrôler…

Il a fallu beaucoup de travail pour porter cette histoire à l’écran avec quelques touches effrayantes. Saviez-vous qu’il a fallu 12 ans pour réaliser cette adaptation de la bande dessinée de Joe Hill et Gabriel Rodriguez ? Il est injuste qu’après tant d’efforts, le géant de la diffusion en continu ait laissé la série ne montrer qu’une seule saison. D’ailleurs, ceux qui ont déjà consommé ses chapitres auront vu que la fin est un signe clair de continuation…

Locke and Key saison 2 est confirmé ?

Un mois après son arrivée à Netflix, la plateforme a rendu publique la confirmation de la deuxième saison. Bien qu’il soit clair que le présentateur de « Locke and Key » était déjà en place, Carlton Cuse a déclaré à l’IGN que l’équipe de scénaristes avait commencé à travailler sur de nouveaux épisodes « bien qu’elle n’ait pas reçu le feu vert ». De plus, dans une autre interview avec Collider, le showrunner a déclaré : « Nous sommes à mi-chemin de la deuxième saison de scénarisation, nous sommes donc optimistes quant à la possibilité de faire une nouvelle saison. Nous savons très bien comment les choses se passent car Meredith et moi supervisons le travail des écrivains et nous y travaillons actuellement.

more keys, more demons, more aloha 🖕Locke & Key is officially returning for season two!! pic.twitter.com/OYfHBKmik8 — Locke & Key (@lockekeynetflix) March 30, 2020

Quand sortira Locke and Key saison 2 (date de sortie) ?

Comme nous n’avons pas de confirmation officielle, nous ne pouvons que deviner d’ici. Quand cette deuxième saison hypothétique pourrait-elle être publiée ? Netflix aime nous faire attendre, et comme la première saison n’a même pas un mois dans le catalogue, nous n’aurons probablement pas les nouveaux épisodes parmi nous avant 2021.

Qui sera dans Locke and Key saison 2 ?

Étant donné la fin du dixième épisode de « Locke and Key », nous supposons que nous reverrons tous les membres Locke, c’est-à-dire Jackson Robert Scott dans le rôle du petit Bode, Connor Jessup dans celui de Tyler et Emilia Jones dans celui de Kinsey, qui continueront à bénéficier du soutien de leur mère Nina (Darby Stanchfield) et de leur oncle Gabe (Griffin Gluck), ainsi que de leurs amis (Petrice Jones, Genevieve Kang) qui deviendront certainement les nouveaux gardiens des clés. Bien sûr, il y aura Dodge (Laysla De Oliveira), le méchant de l’histoire, dont nous devons nous souvenir qu’il se cache maintenant sous un nouveau visage. Au revoir Lucas, bonjour Gabe (Griffin Gluck).

La question principale concerne le personnage d’Ellie (joué par Sherri Saum) : la reverrons-nous ? Son intrigue a été laissée ouverte alors qu’elle se perd parmi les démons qui se cachent derrière la Porte Noire, mais tout indique que sa recherche deviendra l’un des moteurs de la deuxième saison, donc nous la verrons sûrement réapparaître. Celui que nous ne reverrons pas est le meurtrier du père des protagonistes, Sam Lesser – joué par Thomas Mitchell Barnet – qui avait plus de poids dans la bande dessinée que nous n’en avons vu se refléter dans la série.

Que se passera-t-il dans Locke and Key saison 2 ?

Après avoir vu que Dodge est toujours en vie, maintenant sous l’identité du nouvel amour de Kinsey, Gabe, qui a maintenant une nouvelle alliée, Eden, la fille cool du lycée qui a pris une de ces « balles » qui vous font avoir un démon dans votre corps, comme c’est arrivé à Lucas, le meilleur ami de Rendell Locke.

Il est clair que les enfants de la famille Locke n’en ont pas encore fini avec la pire de leurs craintes, car le démon veut encore trouver toutes les clés magiques. Bien qu’ils croient que Dodge a fini à l’intérieur de la Porte Noire, ce qu’ils ne savent pas encore – et nous le savons – c’est qu’ils se sont débarrassés de la pauvre Ellie, dont l’apparence s’est transformée en celle du méchant avec la clé de l’Identité.

Bien qu’il semble que la clé Omega – celle qui ouvre la Porte Noire – ait été conservée en sécurité, nous savons qu’elle entrera à nouveau en jeu au cours de cette deuxième saison. C’est probablement parce que les détenteurs de clés se rendent compte de la terrible erreur qu’ils ont commise lorsqu’ils voient Dodge se promener à nouveau en ville et essayer de passer le portail pour récupérer leur professeur de gymnastique. Ou peut-être est-ce Dodge qui la trouve et qui ouvre le portail pour libérer tous les démons, y compris Ellie ?

Mais la clé Omega ne sera pas la seule que nous verrons dans ce nouveau volet. Nous aurons de nouveaux exemples que la bande dessinée reprend mais que la série n’a pas encore présentés. De plus, il est possible que nous voyions quelque chose de l’origine des clés, que la bande dessinée compte et dans la fiction que nous n’avons pas encore vue.

Bande-annonce de Locke and Key saison 2

Il reste encore quelques mois pour profiter du premier teaser de la nouvelle saison, mais quand il arrivera, nous vous le ferons savoir.