L’obsession de James McAvoy

Mieux connu pour avoir joué le professeur Charles Xavier dans de nouveaux films du X Men, James mcavoy a trouvé sa place à Hollywood. Main dans la main avec cette franchise, il s’est catapulté à la renommée internationale. Originaire d’Écosse, cet artiste piétine désormais dans l’industrie et ses traces sont suivies strictement par tous ses fans.







Cependant, il y a quelques détails de James mcavoy qui a échappé à beaucoup de ses disciples. A tel point que, lors d’une interview avec le magazine Forbes, il a lui-même décidé d’avouer quelle est son obsession. S’il éblouit dans le monde du théâtre, d’après ce qu’il a dit, ce n’est pas son plus grand vice.

A l’occasion de la promotion du jeu Douze minutes pour les consoles PC et Xbox, qu’il a exprimées, McAvoy a révélé une certaine affinité pour les jeux vidéo. En effet, en 2007, cette obsession pour ce genre de plaisir lui a posé plusieurs problèmes. Sans aucun doute, une dépendance dont il a dû se débarrasser le plus rapidement possible puisqu’elle a commencé à affecter son travail.







« Mon partenaire de l’époque m’a acheté une Xbox 360 et The Elder Scrolls IV: Oblivion. C’était le genre de jeu que j’ai toujours aimé quand j’étais enfant, les RPG, Zelda, Secret of Mana et tout ce genre de choses. J’adore les RPG fantastiques», a-t-il commencé à expliquer. Mais, plus tard, cette obsession est devenue un problème puisqu’à cette époque il filmait Devenir Jeanne, l’une de ses premières apparitions à Hollywood, et elle n’arrivait pas à s’endormir bien qu’elle se soit levée très tôt.

James McAvoy a avoué sa douloureuse dépendance. Photo : (Getty)



« Je devais me coucher à 22 heures parce que je me levais à 6 heures du matin tous les matins et j’avais des tonnes de lignes et tout ce genre de trucs, mais je suis resté éveillé jusqu’à quatre heures du matin en jouant à Oblivion. Et j’ai pensé : ce jeu m’amène à négliger», a-t-il déclaré. C’est pourquoi il a dû prendre une décision radicale.

« Je me suis couché à 5h35 un jour et ma voiture a klaxonné à 5h45 du matin et j’ai dit « mon dieu, je dois faire quelque chose ». Alors je me suis levé, j’ai sorti le disque de la Xbox 360 et j’ai allumé la cuisinière à gaz. J’ai juste mis le disque là-dedans et je l’ai regardé brûler et fondre un peu», a-t-il avoué James mcavoy. Et, apparemment, c’est la décision qui a changé sa vie pour commencer à profiter de ses heures de sommeil.