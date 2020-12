L’observatoire Rubin et Google stockeront les données d’astronomie dans le cloud

Le nouvel observatoire Vera C. Rubin au Chili a annoncé un accord de trois ans avec Google pour héberger des données d’observations astronomiques dans le nuage.

Rubin et Google ont déclaré que la collaboration, rendue publique le 9 décembre, apporterait une nouvelle génération de projets de «calcul scientifique à grande échelle» qui pourraient être partagés dans le monde entier avec les services Internet.

Google hébergera l’Interim Data Facility (IDF) de Rubin qui collectera des données préliminaires jusqu’à ce que l’observatoire devienne pleinement opérationnel en 2023. Les données seront à terme disponibles pour des centaines de scientifiques avant la première phase d’observation de Rubin, connue sous le nom de Legacy Survey of Space et temps, ou LSST. (L’observatoire lui-même s’appelait auparavant LSST, abréviation de «Large Synoptic Survey Telescope», avant d’être renommé plus tôt cette année.)

«En utilisant une infrastructure cloud établie et fiable, nous avons pu rester sur la bonne voie… pour nous assurer que nous serons prêts à fournir une science à fort impact à notre communauté lorsque le télescope, la caméra et le système de données seront prêts», Bob Blum, directeur des opérations de l’observatoire Rubin par intérim, a déclaré dans un communiqué de Google par courrier électronique. « LSST est la seule expérience qui rassemble des données sur le système solaire, les étoiles variables et explosives, les étoiles qui composent notre galaxie de la Voie lactée et l’expansion de l’univers lui-même. »

L’ensemble de données provisoire sera si grand que les utilisateurs utiliseront une plate-forme scientifique basée sur un navigateur pour utiliser les informations, évitant ainsi le besoin de téléchargements, a déclaré Google dans le communiqué. Le LSST devrait générer 500 pétaoctets (environ 500 000 téraoctets) d’informations, et l’espace de stockage de l’ensemble de données provisoire n’a pas été libéré.

« Les progrès que nous constatons dans le domaine de l’astronomie indiquent un appétit croissant pour les données qui ne peuvent être soutenues que par l’échelle et la vitesse du cloud », a déclaré Mike Daniels, vice-président du secteur public mondial de Google Cloud, dans le même communiqué. « En collaborant avec Google Cloud, Rubin Observatory peut intégrer plus de flexibilité pour la demande croissante de données astronomiques, tout en tirant parti d’un stockage de données cloud à faible coût. Cela signifie que Rubin Observatory peut utiliser plus de fonds pour les découvertes, plutôt que pour l’informatique. »

Les membres de la communauté scientifique peuvent commencer à accéder à l’ensemble de données intérimaire à la fin de 2021. Rubin est financé par la US National Science Foundation, le US Department of Energy et par des fonds privés levés par la LSST Corporation.

