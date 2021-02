L’objet le plus éloigné du système solaire que nous ayons identifié à ce jour

Pendant longtemps, nous avons pensé que Pluton était l’objet le plus éloigné que nous connaissions du système solaire. Avec de meilleurs télescopes et de meilleures technologies en général, les progrès de l’astronomie ont été énormes. Cela a permis, entre autres, de découvrir qu’en réalité l’objet le plus éloigné ce n’est pas pluton, c’est en fait Farfarout.





Farfarout est le nom «amical» que les astronomes ont donné à cet objet car il est très loinC’est, très, très loin. Cependant, son nom technique est 2018 AG37 et comme cela l’implique, fa été découvert pour la première fois en 2018. Maintenant, que savons-nous de Farfarout?

Farfarout a été découvert pour la première fois en janvier 2018 grâce au télescope Subaru. Gardez à l’esprit que c’est un petit objet qui n’émet pas sa propre lumière, donc le trouver et déterminer exactement ce qu’il est et quelle est sa trajectoire n’est pas une tâche facile. Maintenant, avec de nouvelles études, il a été possible de mieux le connaître.

Mais qu’est-ce que Farfarout? C’est un « petit » objet avec environ 400 kilomètres de large. Elle est beaucoup plus petite que n’importe quelle planète naine reconnue, elle ne peut donc pas facilement entrer dans cette catégorie. Pluton a en effet été affecté par ces catégories.

20 milliards de kilomètres

Farfarout a été identifié comme l’objet le plus éloigné du système solaire. Pour le déterminer, la distance au Soleil a été prise en compte: une distance de 132 unités astronomiques, c’est scandaleux en ce qui concerne la distance. La Terre est à 1 unité astronomique du Soleil, donc Farfarout traduit en kilomètres Il est situé à environ 20000 millions de kilomètres.

La distance en unités astronomiques des objets identifiés les plus éloignés dans le système solaire.

Une curiosité à ce sujet est que Farfarout en fait, il n’a pas toujours le titre de « l’objet le plus éloigné du système solaire ». Comme les objets en orbite autour du Soleil ne suivent pas toujours une orbite parfaitement circulaire, ils ne sont pas toujours à la même distance. Par exemple, la partie Terre de l’année est plus éloignée du Soleil tandis que l’autre est plus proche. La même chose est vraie avec Farfarout et avec une orbite extrêmement grande, la différence est beaucoup plus grande.

À son point le plus éloigné de l’orbite elliptique Farfarout éloigne environ 175 unités astronomiques du Soleil. Son orbite dure environ mille années terrestres et à son point le plus proche, elle passe de 175 unités astronomiques à seulement 27 unités astronomiques. Cela signifie qu’il est beaucoup plus proche du Soleil, encore plus proche que Neptune.

Via | Nouvelles de l’Université d’Hawaï