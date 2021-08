Lizzo affirme qu’elle sent mieux après avoir abandonné le déodorant

hjh OFFICE ERGOHUMAN BASE ONE cuir/tissu maille - Siège de direction de luxe Noir

ERGOHUMAN BASE ONE - Fauteuil de bureau design avec un maximum de confort!Ce siège marque l’avènement d’une ère nouvelle. Ce siège de bureau de haute technologie fait si qu’on se sent légère comme une plume et qu’on se sent en pleine forme aussi après une longue journée de travail.Le design novateur rencontre la possibilité du réglage individuel de l’hauteur de l’assise, de la profondeur de l’assise, de l’hauteur et de l’angle des accoudoirs, de l’inclinaison, de la dureté et de l’hauteur du dossier et enfin de l’hauteur et de l’inclinaison de l’appui-tête. L’utilisation facile et intuitive permet un réglage rapide et précis. Avec un levier on peut régler toutes les fonctions du siège on trouvant la position idéale pour pouvoir travailler une journée de travail entière. Le support lombaire flexible fait si que le dos reste toujours dans la position plus juste et garantit comme ça le plus haut confort et relax.Tous les pièces et mécanismes sont résistants et appropriés à une utilisation constante pendant plusieurs années. La haute qualité des matériaux et la longévité des revêtements garantissent une commodité extraordinaire. Le siège ERGOHUMAN BASE ONE est recommandé aux personnes d’une taille pas plus haute de 1,85 m.Structure robuste en aluminiumHauteur du siège ajustableMécanisme synchrone à points pour le changement d'inclinaison du siège et du dossier, ajustable individuellement au poids de l'utilisateur, verrouillableLe soutien lombaire flexible assure un maintien avec une pression durable et agréable ; il est ajustable au niveau du réglage du dossier.Réglage vertical, horizontal et radial des accoudoirs au revêtement mi-soupleAssise ergonomique en cuir de qualité, profondeur réglableHauteur et inclinaison d'appuie-tête réglableDossier réglable en hauteur sur 4 positionsTissu maille respirant et anti-abrasifPiètement en aluminium poli; dessous en finition noireCe siège répond aux exigences relatives au mobilier de bureau conformes à la norme EN 1335, parties 1 à 3Roulettes multifonctionnelles sans frein Smart Premium Collection En commandant ce produit de notre gamme premium SPC, vous bénéficierez des avantages et privilèges exclusifs suivants: garantie prolongée de 4 ans numéro d'assistance/service après-vente premium destiné à nos clients garantie sur la disponibilité des pièces détachées pendant la garantie Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies sont appropriées pour moquette et également pour des sols durs. Merci de votre compréhension que nous ne pouvons pas échanger les roulettes avant l'expédition pour des raisons logistiques (sauf si des informations contraires sont stipulées sur la description de l'article). En complément nous vous recommandons d'utiliser un tapis...