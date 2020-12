« Lizzie McGuire »: Hilary Duff confirme que le redémarrage n’aura pas lieu

Malgré le fait que sa production avait déjà commencé, le retour tant attendu de «Lizzie mcguire», Un programme considéré comme l’un des grands classiques de la programmation de Disney Channel, ce ne sera pas une réalité après tout. La série mettrait en vedette le retour de Hilary Duff en tant que personnage après une longue absence des projecteurs et qui était également producteur de l’émission.

Ce serait au début de l’année où l’avenir du programme commencerait à entrer en danger, après que des rapports aient commencé à émerger qui souligneraient les forts désaccords créatifs entre Duff et les dirigeants de Disney +, plate-forme qui aurait la distribution du programme.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Stand »: les producteurs parlent de la responsabilité de faire une bonne adaptation

Au cours de l’été, il n’y aurait eu aucune nouvelle sur les dates de première possible et une publication récente de l’actrice sur Instagram confirmerait la raison: le programme ne fonctionnera plus. Duff Elle écrirait sur l’importance de la série et de son personnage pour elle, et à quel point elle regrette qu’il ne puisse pas atteindre ses fans à travers le monde malgré les efforts investis.

«J’ai été très honoré d’avoir le caractère de Lizzie dans ma vie. Elle a eu un impact durable sur beaucoup, y compris moi. Voir la loyauté des fans et leur amour pour elle jusqu’à présent signifie beaucoup pour moi. Je sais que des efforts et des conversations ont été déployés partout pour essayer de faire fonctionner le redémarrage, mais malheureusement et malgré les meilleurs efforts de tous, cela n’arrivera pas. »

L’actrice s’assurait dans sa publication qu’elle voulait que ce programme soit authentique et conforme à ce que le personnage méritait, invitant les fans à prendre un moment de deuil pour ce qu’aurait été le programme. «Je suis très triste, mais je promets à tout le monde que j’ai fait de mon mieux et que les étoiles ne se sont pas alignées. Hé, c’est de ça que 2020 est fait », conclut-il.

Lorsque les productions ont commencé à fermer en raison de la pandémie, certains épisodes auraient déjà été achevés. Les rapports indiquent que les dirigeants de Disney + ils n’étaient pas très satisfaits du contenu mature qui Duff et Terri Minsky (créateur du personnage) utilisé dans la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « WandaVision »: Est-ce la bonne façon de démarrer la phase 4 du MCU?

Pendant l’été, au moment où ces désaccords ont commencé à faire surface, Minsky aurait exprimé son enthousiasme pour ces nouveaux épisodes et espéré, si nécessaire, que l’émission serait déplacée vers Hulu. L’idée était de présenter un Lizzie McGuire pour se connecter avec le public adulte qui a grandi avec le personnage, en montrant de vrais problèmes de la vie réelle.