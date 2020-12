Little Nightmares est gratuit pour les membres Xbox Live Gold en janvier

Alors que décembre touche progressivement à sa fin, Xbox Les membres Live Gold se tournent vers le mois de janvier pour réclamer leur prochain groupe de cadeaux. La liste a été récemment révélée et cela semble être une gamme solide dans l’ensemble. Il est inclus Petits cauchemars de Tarsier Studios, le puzzle-plateforme avec des éléments d’horreur parsemés partout.

C’est une offre solide qui suit une jeune fille nommée Six, qui est forcée de faire face à ses peurs et de vaincre une entité perverse connue sous le nom de The Maw. Ce sont essentiellement des âmes corrompues qui chassent Six tout au long de cette grande aventure et de cette histoire bien écrite de surmonter ses peurs, aussi grandes que les chances puissent paraître.

Petits cauchemars fait un excellent travail pour vous plonger dans un monde effrayant, vous faisant vous sentir minuscule lorsque vous vous déplacez autour de grands objets, de structures et, bien sûr, de The Maw. Et vous ne pouvez pas simplement parcourir les niveaux en espérant avoir du succès.

Vous devez être prudent lorsque vous manquez de temps à l’air libre, surtout si The Maw se cache. Tout le temps, vous êtes à bout parce que vous sentez que vous pourriez être pris à tout moment. C’est la même recette que beaucoup de titres d’horreur utilisent, mais en Petits cauchemars, cette tension transparaît vraiment dans chaque segment.

Il n’est pas surprenant que l’original ait si bien fonctionné et ait obligé le développeur à le suivre avec une suite tout aussi impressionnante. Maintenant, les mécanismes ne sont pas les plus avancés car il s’agit d’un jeu de plateforme, mais ce n’est pas grave car vous êtes plutôt concentré sur l’atmosphère captivante et les tactiques furtives.

Chaque mouvement dans Petits cauchemars on a l’impression que cela compte vraiment dans le grand schéma des choses. Vous traverserez zone après zone pour résoudre des énigmes, accéder à différents endroits et faire de votre mieux pour éviter la détection.

Si tout cela ressemble à un grand vieux temps ou si vous souhaitez encore que ce soit la saison d’Halloween aux alentours de Noël, alors ce billet de faveur est celui que vous ne voulez pas manquer si vous avez un abonnement Xbox Live Gold. Le jeu est disponible pour la première quinzaine de janvier sur Xbox One et Xbox Series X.

Vous apprécierez la direction créative prise par le développeur avec ce jeu de plateforme-énigme, même si vous ne savez pas grand-chose sur cette franchise dans son ensemble. Il est certain qu’il offre dans le département de tension et contient de nombreux éléments visuels que vous devez simplement voir pour vraiment apprécier.