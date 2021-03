Little Nightmares 2: Plus d’un million d’exemplaires vendus, une nouvelle étape pour Bandai Namco

L’aventure d’horreur est apparue le 11 février 2021 Petits cauchemars 2 par le développeur Tarsier Studios et l’éditeur Bandai Namco pour PS4, Xbox One, Commutateur Nintendo et pc. Maintenant, les responsables ont annoncé dans un communiqué de presse officiel que moins d’un mois après la publication plus d’un million d’unités ont été vendus dans le monde entier par « Little Nightmares 2 ».

Bandai Namco franchit une nouvelle étape

« Little Nightmares 2 » est le premier titre développé par Bandai Namco qui a atteint un tel jalon au cours de cette période.

La série Little Nightmares a deux jeux principaux, le jeu mobile Très petits cauchemars (Android et iOS) et une bande dessinée numérique développée avec Plastiek (Android et iOS) a connu une croissance continue. Bandai Namco investit dans la poursuite de cette croissance, à la fois dans les jeux et autres contenus de divertissement, pour assurer le succès continu de la franchise.

Plus tard cette année-là, Little Nightmares 2 obtient une mise à niveau pour PS5 et Xbox Series X tel que Xbox Series S servi. Vous avez lu notre revue détaillée du platformer ici.