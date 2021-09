Liste : toutes les séries à venir sur Netflix en septembre 2021

Samsung TV Samsung 75Q65A 2021 - QLED 4K UHD - Smart TV 75'' - Série 6

◥Des couleurs éclatantes avec les Quantum Dots ◥QLED 100% Color Volume ◥Design ultra fin 25mm ◥Télécommande universelle solaire - Smart TV L'essentiel de la technologie QLED Un milliard de nuances de couleurs. 100% du volume couleur La technologie Quantum Dot garantit la meilleure image que nous avons jamais créée. A base de Quantum Dots, elle permet de reproduire parfaitement 100% du volume colorimétrique* pour offrir des couleurs riches et éclatantes. * La technologie QLED est certifiée capable de reproduire 100 % du volume colorimétrique par la Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un organisme de test et de certification d'envergure mondiale. QLED TV displays an intricately colored image of flamingos to demonstrate color shading brilliance of Quantum Dot technology. Des contrastes plus intenses Dual LED La nouvelle technologie de rétroéclairage Dual LED offre un contraste plus profond et des couleurs plus riches. En mode Cinéma, profitez d'un rendu plus homogène et d'une meilleure répartition de l'éclairage. *Non disponible sur le 32''. Un contraste incroyable Quantum HDR La technologie Quantum HDR (High Dynamic Range) optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible quel que soit le niveau de luminosité. *La gamme de luminance du Quantum HDR, basée sur des normes de test internes, est susceptible d'évoluer en fonction de l'environnement de visionnage ou des spécifications. Plus rapide et plus puissant Quantum Processor Lite 4K Le nouveau Quantum Processor Lite 4K, rapide et puissant, offre la meilleure expérience TV en 4K UHD. Grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, profitez de tous vos contenus en 4K UHD, quel que soit la source. Le nouveau Quantum Processor Lite 4K, rapide et puissant, offre la meilleure expérience TV en 4K UHD. Grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, profitez de tous vos contenus en 4K UHD, quel que soit la source. Pour une meilleure immersion Adaptive Sound La technologie Adaptive Sound analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l'immersion. ' Ajustable selon vos besoins Les pieds du téléviseurs sont ajustables en hauteur et en largeur* pour s'adapter à chaque intérieur. *Réglage en largeur disponible sur les TV 75''+ uniquement. Une expérience encore plus immersive pour les gamers Super UltraWide Game View & Barre de jeu Avec le téléviseur QLED, transformez votre écran en formats 21:9 ou 32:9 pour bénéficier d'une expérience de gaming inégalée et d'un avantage sur vos adversaires grâce à une surface d'affichage étendue. Optimisez votre gameplay avec la Barre de jeu, le nouveau menu d'accès de tout vos paramètres s'affiche directement sur l'écran : formats, vérification des retards à l'affichage, HDR, les paramètres de votre casque sans fil et plus encore, le tout, en temps réel. *La fonctionnalité Super UltraWide Game View est disponible pour les jeux compatibles UltraWide, uniquement sur PC. *Certains jeux peuvent être...