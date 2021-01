Liste des jeux gratuits Xbox Gold (janvier 2021) – Calendrier, jeux actuels et à venir

Notre Liste des jeux gratuits Xbox Gold présente tous les jeux gratuits disponibles lors de l’abonnement à Xbox Live Gold en 2021! Non seulement Xbox Gold vous permet d’accéder à des jeux multijoueurs, de rejoindre des fêtes avec vos amis et de vous rendre dans les lobbies ensemble. Vous pouvez même obtenir des réductions sur les jeux!

Liste des jeux gratuits Xbox Gold

Chaque mois, Microsoft offre à tous les abonnés Xbox Gold des jeux gratuits; cela peut être entre deux ou trois! Si vous jouez sur la Xbox Series X | S, vous bénéficiez d’une rétrocompatibilité totale de tous les jeux d’ancienne génération, mais si vous jouez toujours sur la Xbox 360, vous ne pouvez pas jouer à des jeux Xbox One ou supérieurs!

Une fois que vous avez réclamé ces jeux, ils vous appartiennent, tant que vous disposez de Xbox Gold; sinon, les jeux seront verrouillés!

Xbox Gold | janvier

Pour janvier, deux jeux Xbox One et un titre Xbox 360 sont à gagner. Nous avons Bleed 2, Petits cauchemars, et Roi des combattants XIII!

Xbox One | Purge 2

Temps libre: 16 décembre – 15 janvier

Un jeu d’action d’arcade furieusement amusant et rapide, Purge 2 accueille à nouveau Wryn, le plus grand héros du monde – et le seul qui reste – alors qu’elle se bat pour défendre le monde contre une force d’invasion de méchants. Maîtrisez l’art de l’esquive de l’air et de la réflexion des balles pour éliminer avec style un barrage implacable de méchants et de boss, et assurez-vous que Wryn est à la hauteur de son titre de plus grand héros de tous les temps!

Xbox One | Petits cauchemars

Temps libre: 1 janvier – 31 janvier

Plongez-vous dans Petits cauchemars, un conte sombre et fantasque qui vous confrontera à vos peurs d’enfance! Aidez Six à s’échapper de The Maw – un vaisseau vaste et mystérieux habité par des âmes corrompues à la recherche de leur prochain repas.

Xbox 360 | Roi des combattants XIII

Temps libre: 1 janvier – 15 janvier

LE ROI DES COMBATTANTS XIII arrive sur Xbox 360 en tant que jeu de combat ultime, dans une version améliorée du jeu d’arcade original! Le dernier chapitre de la «Ash Saga», plein de colère et de trahison, se termine ici !!

Si vous avez un abonnement PS Plus, pourquoi ne pas découvrir les jeux gratuits PS Plus à venir en janvier!